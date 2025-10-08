Iza insiste: «El último equipo de mi carrera será el Cádiz CF»

Iza Carcelén está siendo protagonista en este inicio liguero del Cádiz CF. Lo es sobre el rectángulo de juego, donde ha recuperado su nivel, y también fuera, donde está concediendo entrevistas. Si hace algunos días fue en Onda Cero, ahora ha sido en la Cadena Ser.

En 'Ser Deportivos Cádiz', de Radio Cádiz, el lateral derecho del Cádiz CF ha admitido «que hay que pulir muchas cosas. Por ejemplo, con el balón debemos darle un poco más de continuidad cuando robamos, no perderla tan rápido, porque eso te mete hacia atrás y hace que los rivales se vean más superiores». Y es que tras un gran inicio de temporada, la primera derrota del equipo gaditano llegó en Las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana (1-0).

Pese al resultado, Iza ha asegurado: «El equipo está reforzado, porque hicimos a nivel táctico un partido muy bueno allí. Sabíamos que al final ellos iban a tener el dominio del partido, pero quitando ese gol de córner prácticamente no nos generaron ocasiones».

Tal y como ya comentó en los micrófonos de Onda Cero, el jugador de El Puerto de Santa María ha insistido: «La llegada de Suso me ha devuelto la ilusión».

«Soy muy competitivo»

«Soy muy competitivo. Cuando me caigo solo pienso en levantarme», ha recalcado Iza, que además ha añadido: «Soy de pensar en los 50 puntos. El año que llegué con esa mentalidad conseguimos muchas cosas».

Sobre Gaizka Garitano ha señalado que «cada entrenador tiene su idea de juego para ganar partidos». Y también ha resaltado: «Estamos muy contentos con Gaizka porque con él sacamos muchos puntos».

Y antes de acabar, Iza ha dejado claro que «el último equipo de mi carrera será el Cádiz». Palabra de cadista y veterano.