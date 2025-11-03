Rubio sobre los partidos de Juan Díaz con el primer equipo del Cádiz CF: «Eso motiva al resto»

Juan Díaz jamás olvidará la semana pasada. El joven defensa hispalense la recordará con mucho cariño porque fue la de su estreno oficial con el primer equipo del Cádiz CF (saliendo desde el banquillo y con gol incluido ante el UCAM en la Copa del Rey) y la de su debut, y además como titular, en LaLiga Hypermotion. Todo ello en apenas cinco días.

Juan Díaz ha demostrado que puede ocupar un lateral derecho marcado por las ausencias de los lesionados Iza y Alfred Caicedo. Una posición que no pudo agarrar con fuerza Jorge Moreno, quien fue titular en la Copa del Rey, donde fue sustituido por Juan Díaz, y ni tan siquiera jugó algunos minutos en Andorra durante la cita liguera.

El joven defensa formado en las canteras de Real Betis y Cádiz CF fue directo al once titular en Encamp y no desentonó. En absoluto, pues de hecho fue de las noticias positivas del equipo junto a Víctor Aznar, Kovacevic y Pelayo Fernñandez.

Juan Díaz tuvo como oponente a Minsu durante la mayor parte del encuentro liguero celebrado en Andorra. ARABA PRESS

Gaizka Garitano ya ha demostrado en más de una ocasión desde que llegó al banquillo del Cádiz CF que no le tiembla el pulso en estos casos. Y aunque tuvo mucho trabajao al cubrir al activo Minsu, que le exigió bastante, Juan Díaz cumplió con nota e incluso salvó un balón bajo palos, jugándose su físico.

Cierto es que aún tiene que aprender y debe pulir defectos, pero tiene muy buenas condiciones. Alternó fallos de juventud con decisiones acertadas.

La naturalidad de subir al primer equipo

Sobre esta presencia de Juan Díaz con el primer equipo también habló Francisco Cordero 'Rubio', el que es su entrenador en el filial del Cádiz CF. En este caso señaló: «Es bonito ver cómo se le da naturalidad a esos estrenos. Muchos de nuestros jugadores entrenan con el primer equipo, y eso motiva al resto. Es una muestra de que el club confía en la cantera».

🗣️ @FCorderoRubio : "Queremos seguir en esta línea"



El entrenador valoró de forma positiva la victoria frente al Castilleja CF.



✍️ https://t.co/LHwCDPjfH2

📺https://t.co/EpjFRTfVql pic.twitter.com/FgtmrYNOnP — Cádiz CF Mirandilla - Cantera Cádiz CF (@Cadiz_CFCantera) November 2, 2025

Cuando le toque volver al filial, si le toca, Juan Díaz regresará a un Cádiz CF Mirandilla que apunta alto. Ahí queda el 7-1 al Castilleja en El Rosal.