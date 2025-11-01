Garitano recupera a un efectivo muy importante para el Andorra - Cádiz

Fue una de las imágenes del Cádiz - Burgos: Álvaro García Pascual probándose en el círculo central en el descanso para ver si podía continuar. Tras una serie de esprints, Gaizka Garitano decidió dar entrada a Dawda Camara y el delantero malagueño se quedó sin jugar la segunda mitad, tampoco estuvo disponible en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada y no tuvo minutos en la eliminatoria copera contra el UCAM Murcia. Una baja sensible para el técnico, que ha considerado al ariete como una de sus piezas principales de su columna vertebral en el cuadro amarillo.

Autor del tanto de la victoria en el debut liguero, Álvaro García Pascual ha sido titular en todos los encuentros y, aunque no ha ampliado su producción ofensiva, ha demostrado ser imprescindible gracias a su enorme trabajo como primer defensor, su gran entendimiento del juego y su capacidad para mejorar a otros efectivos de ataque como Ontiveros o Suso. Ahora, Garitano vuelve a disponer del delantero, tal y como ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo contra el Oviedo.

«Recuperamos a Álvaro García Pascual», aseguraba el técnico que, eso sí, recordaba que «Iker está sancionado y los laterales están lesionados». Ni el central, ni Fali, ni Iza, ni Alfred Caicedo están disponibles para el entrenador vasco, lo que obligará a modificar la línea defensiva en Andorra. Ante esta situación, manifestaba que «tenemos varias bajas, y un equipo debe ser solvente para suplir las bajas que tienes. En once meses siempre te va a faltar gente y tienes que intentar suplirlas».

Para ello, podría reaparecer en el once Jorge Moreno y una opción en el lateral derecho es la de Juan Díaz. «Jugó en Copa, trabaja con nosotros desde pretemporada. No tenemos miedo en meter a los jugadores jóvenes, confiamos mucho en ellos. Lo hizo muy bien», explicaba Garitano refiriéndose al buen rendimiento ofrecido por el sevillano ante el UCAM Murcia en Copa del Rey.