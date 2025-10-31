El Cádiz CF se apoderó de Times Square

Desde primeras horas de la mañana el Cádiz CF se apoderó de una de las plazas más emblemáticas del mundo, la de Time Square de Nueva York. Con ocasión de la salida en bolsa en el índice bursátil más importante de la economía internacional de Nomadar, la filial estadounidense propiedad del club que preside Manuel Vizcaíno, todos los turistas y neoyorquinos que a esas horas pasaban por la zona más visitada del planeta pudieron alzar sus miradas y presenciar como el amarillo del Cádiz CF, así como avatares con los rostros de los jugadores del club cadista presidían la pantalla principal de dicho enclave.

La representación del club, en Times Square. Nasdaq, Inc./ Vanja Savic

Además de los actuales jugadores que entrena Gaizka Garitano, también hizo acto de presencia en la gran pantalla el jugador más mítico de cuantos han defendido los colores azul y amarillo, el salvadoreño Jorge Mágico González, que además fue una de los rostros más empleados para dar realce a la salida a bolsa del club que preside Manuel Vizcaíno, que se mostró exultante durante toda la gala de presentación de la nueva marca bursátil.

El vicepresidente cadista, Rafael Contreras, fue el encargado de pulsar el botón que emula la campanita mítica con la que una empresa de bolsa parte de salida. A ese gesto le siguió vítores y aplausos de todos los presentes.

Más temas:

Nueva York