Variaciones obligadas (o no) en Andorra

Ya de entrada Gaizka Garitano contaba con bajas por lesión de cara al encuentro en Andorra tras lo acontecido en Granada, donde Iza se lesionaba y Recio veía su quinta cartulina amarilla. Pues bien, la eliminatoria en Murcia de Copa del Rey ha venido como anillo al dedo al entrenador vasco para sacar conclusiones de cara al encuentro en el Principado.

La principal duda que podrá resolver es quién suplirá al portuense en el carril derecho tras lo acontecido en la Vieja Condomina el pasado martes. En un principio, el preparador amarillo colocó a Jorge Moreno en el lateral derecho, pero el ex del Cartagena no estuvo a buen nivel llegando incluso a cometer un penalti más que dudoso en su carrera con Alvarito, que después el propio delantero universitario aprovechó para empatar el encuentro. Pues bien, estudiado o no, el caso es que tras el descanso Garitano cambió a More y puso a jugar a Juan Díaz, que fue sin duda el mejor en esos 45 minutos llegando a marcar el gol de la sentencia tras una combinación con Camara, que también se le espera en el once este domingo.

Donde también hay cábalas es el eje central de la defensa, de donde desaparecerá temporalmente Iker Recio al ver su quinta amarilla en el encuentro en Los Cármenes. Lo más seguro es que su sustituto, con Fali todavía en el dique seco, sea Pelayo, que ya jugó también en Murcia.

A Pelayo y a Juan Díaz le acompañarán Kovacevic, que no jugó en Murcia, y Mario Climent.