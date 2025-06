Lucas Pérez: «Lo de Cádiz salió al pie de la letra»

Lucas Pérez se encuentra sin equipo tras su breve paso por el PSV Eindhoven, donde tuvo la mala fortuna de tener que aislarse en cuarentena debido a un proceso de tuberculosis que tuvo y que no le permitió competir. El gallego abandonó el Dépor, su equipo de la infancia debido a diferencias que tuvo con los mismos dirigentes que acordaron con Manuel Vizcaíno su salida del Cádiz CF.

Precisamente, en una entrevista a Post United, el delantero español repasó su carrera y se detuvo en su etapa en el Cádiz CF, club que pagó un millón de euros al Elche en aquella temporada en la que los de Sergio González lograron la permanencia 'on extremis' en el campo del Alavés. Así recuerda su traspaso a la entidad de Carranza. «Yo estaba jugando todo en el Elche. Me llaman, me dicen que quieren comprarme. El Elche lo vio con buenos ojos, me trataron muy bien en esos seis meses. Luego lo que pasó en Cádiz fue todo a pedir de boca, cómo me trató la gente... Salió al pie de la letra«, recuerda el atacante.

El gallego marcó goles claves para la permanencia, incluso uno que logró en Barcelona para sumar los tres puntos en un encuentro ante el Barça en que los amarillos jugaron con los menos habituales. «La primera victoria del Cádiz en el Camp Nou», se acuerda Lucas Pérez, al que compararon ese día con el Xoxas por su forma de hablar en una entrevista recién concluido el encuentro. «Se hizo muy viral. Me dicen que hablo igual que el Xocas... ¡que no, que tú hablas igual que yo, que yo soy mayor que tú! Tengo más años, estoy cansado de repetirlo. Tiene que ser al revés, le tienen que preguntar por qué hablas igual que Lucas Pérez. Estoy aburrido, es él el que habla igual que yo», bromeó en su momento.

Su salida del Cádiz CF no fue entendida en un primer momento por buena parte de la hinchada amarilla, que le recriminó que a pocos días de un partido y del cierre del mercado el jugador se desplazara a Tarifa -residencia habitual de verano del presidente cadista- para convencer a Vizcaíno de que lo dejase marchar al Deportivo, por entonces en Primera RFEF. «Siempre tuve un deseo, que era volver a casa. Las circunstancias no se dieron y llega el partido del 'play off' contra el Albacete. Situación idílica, yo pertenecía al Cádiz CF pero soy del Dépor, me compro la camiseta para ir al estadio. Y me da un bajón de la leche, llorando todo el mundo. Nadie se va del estadio, todos llorando. Es lo que hay. Llegué a mi casa, me vieron la cara y ya sabían que quería volver a casa. Me salió eso. Fue un punto de inflexión de venir a ayudar e intentarlo aquí, me gusta intentar las cosas. Si no lo conseguimos, que sea conmigo aquí. Vamos y que sea lo que Dios quiera, no tener eso en mi interior de por qué no volví», rememora.

Al tiempo, Lucas forzó para que le dejasen salir a pesar de tener contrato. «Se dieron las circunstancias y fui a Vizcaíno, que lo quiero con locura, y era duro de roer. Muy duro, pero con amor. Él apostó por mí, hay que entenderlo, fue a por mí. Tenemos una relación maravillosa, pero también con los capitanes, Negredo, José Mari, Fali, Ledesma... era un vestuario maravilloso. Se dio todo».

Parte de la hinchada no lo entendió. «Cuando salió que me quería marchar la afición no se lo tomó muy bien. Pero lo entiendo, es como todo en la vida. Puedes vivir un momento nostálgico cuando volví a casa, pero te gusta verlo desde la lejanía, no te gusta vivirlo a ti. La gente del Cádiz CF me quería y ellos lo pudieron entender como una traición, pero yo jamás quise traicionar al Cádiz CF. Yo siempre di todo, como en todos los equipos, mejor o peor. A raíz de un partido que pasaron ciertas cosas, varios aficionados vinieron a la ciudad deportiva, hablamos con todo el mundo y ellos lo entendieron, lo que había sucedido. Era cosa mía, yo iba a dar todo por el Cádiz. Yo lo digo, pero pude demostrarlo. Ellos lo entendieron, el Cádiz CF ha pasado diez años por Segunda B, lo vivieron con Suso»,

Fue al mencionar a Suso que le brindó un consejo. «Me alegro muchísimo. Que lo cuiden mucho, que lo apoyen. Es un gran futbolista y va a dar grandes alegrías. Va a jugar en su casa, va a tener una responsabilidad que va a dar un rendimiento de la leche, no se va a poder permitir fallar. También deseo que a Cazorla le saca de maravilla en Primera y le deseo a Suso lo mejor. Que se vayan para casa, que no se vayan a Arabia Saudí. Yo el 12 de mayo me lo voy a guardar toda la vida».