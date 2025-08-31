Vizcaíno se marcha a Jaén

El Real Jaén CF ha oficializado la incorporación de Nacho Vizcaíno, que llega cedido por el Cádiz Club de Fútbol hasta final de temporada. El joven centrocampista cacereño, nacido en Navalmoral de la Mata el 4 de agosto de 2005, reforzará la medular del conjunto que dirige Manolo Herrero en el Grupo IV de Segunda RFEF.

Vizcaíno ocupa ficha sub-23 y la pasada campaña militó en el Cádiz CF Mirandilla, filial cadista en Segunda RFEF, donde disputó 1.986 minutos repartidos en 27 encuentros y anotó un gol. El club amarillo destacó en su comunicado que «le desea mucha suerte en este nuevo paso en su proyección profesional».

Formado en la cantera del Sevilla FC, Nacho Vizcaíno se proclamó campeón del Grupo 4 de División de Honor Juvenil y llegó a debutar en Tercera RFEF con el filial hispalense, donde acumuló 21 partidos. En total, a sus 20 años ya ha disputado 29 encuentros en Segunda RFEF entre Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla.

Su progresión no pasó desapercibida y cuando aún jugaba en el CD Diocesano en categoría cadete, clubes de primer nivel como AS Roma, FC Barcelona o Granada CF se interesaron por sus servicios, tal y como ha destacado en el anuncio de su llegada el Real Jaén.

En sus primeras palabras como futbolista del Real Jaén, el pivote defensivo se mostró ilusionado con esta nueva etapa: «Por proyecto, por historia y por masa social, este club es el sitio idóneo para seguir progresando. Espero dar lo mejor de mí y poder ayudar al equipo a cumplir los objetivos que se marque».