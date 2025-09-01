Isaac Obeng y Marcos Denia suenan en Sanlúcar de Barrameda

Paquito Mwepu volvió a salir cedido al Atlético Sanluqueño, el club en el que triunfó y al que dejó en la Primera RFEF hace un par de temporadas con sus goles. El delantero de Zambia salió de nuevo rumbo a El Palmar y lo hizo ampliando una temporada más su contrato con el Cádiz CF.

Mwepu regresa a Sanlúcar de Barrameda buscando una nueva oportunidad después de una temporada aciaga en el Cádiz CF que para él acabó con una grave lesión de rodilla, dolencia de la que todavía se recupera. De hecho no juega desde el mes de diciembre, coincidiendo con la llegada de Gaizka Garitano al Cádiz CF.

Confirmada la cesión de Mwepu al Atlético Sanluqueño, en las últimas horas se rumorea que no será el último jugador del Cádiz CF que llegará a Sanlúcar de Barrameda, donde también se encuentran otros canteranos del club de La Tacita de Plata como Rubén Domínguez, Pablo Barea, Diallo y Luis Morales, sin olvidar a Julio Cabrera y Kikín.

Dos atacantes

Por una parte el extremo Isaac Obeng tiene muchas papeletas para salir del Cádiz CF en calidad de cedido. Ya se avisó que así sería si llegaba un recambio y la incorporación del nigeriano Efe Aghama (Ceuta) le abre la puerta a Obeng, quien últimamente parecía que podía quedarse en el primer equipo gaditano. Incluso había tenido minutos en el primer equipo gaditano en el Trofeo Carranza y en LaLiga Hypermotion.

El extremo ghanés tiene actualmente 22 años de edad y llegó procedente del CD Teruel. Estampó su firma hasta el 30 de junio de 2028.

Por otra parte, el delantero Marcos Denia no continuará en el filial del Cádiz CF y el club gaditano busca una cesión para él en una categoría superior, preferiblemente la Primera RFEF. Tras dejar un buen sabor de boca en la pretemporada (con goles incluidos), el joven delantero de 21 años de edad tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2027.

Marcos Denia celebra un gol con el Cádiz CF. CÁDIz CF

El hijo de Santi Denia es un ariete interesante de cara al futuro y el Cádiz CF, con el que ha ido citado en varias convocatorias, quiere que se vaya curtiendo. El Atlético Sanluqueño también suena como posible destino.

Este lunes se decidirá todo. Aunque hay otras alternativas para jugar allí cedidos, en Sanlúcar de Barrameda los dos nombres suenan en este cierre de mercado.