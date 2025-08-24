Cádiz CF: el Teruel no pierde de vista El Rosal

El mercado de fichajes afronta su recta final y lo hace con muchos frentes abiertos. Uno de ellos es el de las salidas, apartado en el que el Cádiz CF tiene todavía mucho por hacer.

Más allá de los conocidos descartes de Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Sobrino (quienes siguen sin encontrar destino), la entidad gaditana pretende dar salida a otros jugadores. Algunos de ellos han estado presentes en la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano, pero no tienen sitio en el primer equipo amarillo.

Entre los que pueden salir cedidos se encuentra Isaac Obeng, el extreno ghanés que recaló en tierras gaditanas este verano. Tanto Juan Cala como Gaizka Garitano ya han dicho por activa y por pasiva que una de las posiciones que pretende reforzar el Cádiz CF es la de extremo, pero todavía no se ha cerrado nada. El futbolista africano llegó libre y firmó hasta 2028 con la entidad gaditana, pero desde el primer momento se dejó claro que haría la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí se tomaría una decisión. La decisión adoptada es que Isaac Obeng permanezca de momento en el primer equipo hasta que venga un sustituto.

Isaac Obeng durante su presentación con el Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

A sus 22 años de edad, Obeng necesita rodaje y en el primer equipo del Cádiz CF no lo va a tener. Cierto es que ha disputado encuentros durante la pretemporada con el equipo gaditano e incluso estuvo presente en el Trofeo Carranza, donde todavía se recuerda la materialización tan singular de su penalti ante el Córdoba.

Indiscutiblemente, Obeng necesita algo más a día de hoy para estar en la primera plantilla amarilla y competir en LaLiga Hypermotion. Ya se ha podido ver durante el verano, algo que ya avisó en LA VOZ y CANAL AMARILLO el periodista Edu Guillén (Diario de Teruel). «Siendo sinceros, no veo a Isaac Obeng para el primer equipo del Cádiz CF, pero sí para intentar hacerse notar en un equipo ya asentado en la Primera RFEF», señaló en su momento.

Desde el propio CD Teruel no verían con malos ojos que Isaac Obeng regresara a Pinilla en calidad de cedido, aunque según han podido saber CANAL AMARILLO y LA VOZ, el club aragonés y el Cádiz CF, que mantienen buenas relaciones y un trato bastante cordial, han mantenido conversaciones para que algún futbolista de la cantera gaditana recale en el club recién ascendido a la Primera RFEF. Y ese jugador no sería Isaac Obeng.

Rodaje en la Primera RFEF

En la últimas horas el periodista Ángel García ha apuntado que el delantero Marcos Denia, quien ha marcado algún gol con el Cádiz CF en la pretemporada e incluso ha llegado a ir convocado con el primer equipo cadista en la competición liguera (aunque sin llegar a jugar), está en el punto de mira de clubes como Teruel, Atlético Sanluqueño y Antequera para continuar con su formación en la tercera categoría del balompié nacional.

🚨 RUMOR | Marcos Denia, atacante sub23 del @Cadiz_CF, saldrá cedido en los próximos días a @Primera_RFEF.



⚽️ @AntequeraCF, @atcosanluqueno y @TeruelCd son los clubes que más fuerte suenan por hacerse con sus servicios.



Fuente: @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/GM1H1SNIDg — Ascenso Directo (@AscensoDirecto_) August 22, 2025

Y es que el Cádiz CF también busca reforzar su plantilla con un delantero, por lo que Marcos Denia buscaría minutos en otro lugar al haber cumplido su ciclo en un Cádiz CF Mirandilla que con el descenso a la Tercera RFEF no seguirá con el atacante madrileño en su plantilla. A sus 21 años de edad y con contrato en el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2027, Marcos Denia intentará dar un paso más en su formación y la entidad gaditana no quiere perderle de vista.

Al mismo tiempo el CD Teruel ultima un acuerdo con el Huesca para la cesión del delantero Ayman Arguigue, futbolista internacional en las categorías inferiores de la selección de Marruecos y que ha estado haciendo pretemporada con el primer equipo altoaragonés.