Así es Isaac Obeng, nuevo fichaje del Cádiz CF

Isaac Obeng ya está fichado por el Cádiz CF. Así lo anunciaba este jueves la entidad gaditana, que firma por tres temporadas un extremo ghanés que ha sido fundamental en el ascenso del CD Teruel a la Primera RFEF.

Con 22 años de edad cumplidos hace un mes, Isaac Obeng llega a tierras gaditanas para iniciar el lunes 7 de julio la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF. Gaizka Garitano lo tendrá a sus órdenes y podrá evaluarlo, ya que es «una apuesta del club por el talento joven con proyección». Ahora bien, «su evolución durante este periodo servirá para definir los próximos pasos en su desarrollo».

Zurdo, aunque con predominio para jugar por la banda derecha (también por la izquierda o como mediapunta llegado el caso), Isaac Obeng llegó el pasado mes de enero al club turolense. En Pinilla ha destacado en apenas unos meses tras llegar con la carta de libertad desde el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander. Lo ha hecho haciéndose con un hueco en el once titular, firmando tres dianas (sus víctimas fueron Anguiano, Real Sociedad C y Alfaro) y siendo partícipe activo del ascenso a la Primera RFEF de un CD Teruel que quedó quinto clasificado en el Grupo II de la Segunda RFEF tras Arenas de Getxo, SD Logroñés, Eibar B y Utebo. Al final dio la campanada en el 'play off' para ascender a la tercera categoría del balompié nacional. Lo hizo en una eliminatoria decisiva y de auténtico infarto ante el Numancia, con final en Los Pajaritos.

🙌💪 Isaac Obeng, apuesta de futuro hasta 2028 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 19, 2025

Con 182 centímetros de estatura, el atacante africano ha estado en las últimas temporadas en las categorías inferiores de Elche, Espanyol y Logroñés, además de pasar por Unionistas de Salamanca. En todos los casos llegó cedido o con la carta de libertad. Un trotamundos que aterriza en el Cádiz CF con la carta de libertad.

Desborde, calidad y descaro

Una vez conocida su llegada al Cádiz CF, LA VOZ y CANAL AMARILLO se ponen en contacto con Diario de Teruel para conocer cómo es este desconocido futbolista. Y el periodista Edu Guillén no duda en definir a Isaac Obeng. «Al CD Teruel llegó en el mercado de invierno desde el filial del Racing de Santander. A Unai Mendía, que era el entrenador del CD Teruel, le encantó porque Isaac Obeng aportaba desborde, calidad, descaro y era un puñal por la banda. Desatascaba encuentros complicados», asegura.

«Su adaptación no fue demasiado prolongada, de manera que no tardó mucho en explotar. Eso sí, al principio rotaba un poco más, pero cuando cogió onda fue titular e importante. También en el 'play off' de ascenso», destaca. Y añade: «Es un jugador que genera mucho peligro y pone buenos centros, aunque tampoco es un goleador».

Isaac Obeng, nuevo jugador del Cádiz CF. CD TERUEL

Las diferentes opciones

El futuro inmediato del futbolista ghanés es una incógnita, aunque parece quedar claro que Isaac Obeng no jugará en el Cádiz CF Mirandilla, que acaba de descender a la Tercera RFEF. Algo totalmente lógico. De esta manera, y en caso de tener que salir cedido, Isaac Obeng lo hará a un equipo que al menos compita en la Primera RFEF, donde precisamente milita el Atlético Sanluqueño. Siempre y cuando no se haga con un hueco en el primer equipo del Cádiz CF, algo que parece complicado, pero que todavía no se puede descartar hasta que no se ponga en marcha la pretemporada.

«Entre LaLiga Hypermotion y la Segunda RFEF hay muchísima diferencia. La Primera RFEF es un escalón intermedio que le podría venir muy bien. siendo sinceros, no veo a Isaac Obeng para el primer equipo del Cádiz CF, pero sí para intentar hacerse notar en un equipo ya asentado en la Primera RFEF como es el Atlético Sanluqueño», señala Edu Guillén.

Y en todo esto, «el CD Teruel busca una cesión ahora que el futbolista ya es propiedad del Cádiz CF. Habrá que ver también la decisión del jugador, con el que no he podido hablar últimamente, pero en su entorno comentan que no vería con malos ojos ir a la UD Logroñés, aunque fuese en la Segunda RFEF. Allí volvería a jugar con el entrenador Unai Mendía y el director deportivo Quique García, con quienes los jugadores han hecho piña. Es una posibilidad, una opción y forma parte de la rumorología».

Mientras tocará ver si el nuevo entrenador Vicente Parras y el nuevo director deportivo Juanra Cabrero apuestan por solicitar la cesión de Isaac Obeng al Cádiz CF llegado el caso.

Isaac Obeng ha sido decisivo en el ascenso del CD Teruel a la Primera RFEF. CD TERUEL

Perteneciente a la misma agencia de representación (RG Football Management SL) que Jony Álamo, futbolista que se ha llevado meses entrenando con el Cádiz CF y que al final no va a jugar en el primer equipo gaditano, Isaac Obeng afronta con una ilusión enorme la pretemporada con el Cádiz CF. Mientras en Pinilla los seguidores turolenses tienen «una sensación agridulce porque saben que es una oportunidad inmejorable para el futbolista ghanés, pero también les duele no verlo vestido con la zamarra de su equipo. Aquí son unos héroes porque no se planteaba al inicio de la temporada el ascenso, más bien la permanencia. El resultado ha sido inmejorable y preocupa la desbandada», avisa Edu Guillén.

A fin de cuentas, «lo mejor es que si se va al Cádiz CF, la opción de cesión queda ahí. Hay cierta ilusión con eso, esperando que el CD Teruel mueva sus hilos y venga de vuelta, ahora como cedido».