Isaac Obeng, una joven promesa a prueba en el Cádiz CF

La mano de Mario Fuentes ya se deja notar en el Cádiz CF. El que fuese director general y deportivo del Atlético Sanluqueño ya trabaja planificando la nueva temporada del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion.

El madrileño, que se ha unido a la dirección deportiva del Cádiz CF (aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, pero sí se ha confirmado desde el propio club que estará en el organigrama), empieza a fraguar operaciones de jugadores que pueden venir a completar esa otra parte de la plantilla.

Y es que más allá del ya anunciado Suso, que será la estrella indiscutible del nuevo proyecto del Cádiz CF, la entidad gaditana apostará por futbolistas que han destacado en categorías inferiores. Jugadores con hambre, aunque exentos de experiencia en el balompié profesional, que vendrán como complementos de otros que sí tienen tablas en estas lides.

En otras palabras, lo que el Cádiz CF ya hizo el pasado mercado de invierno con jugadores como Mario Climent (Mérida) e Iker Recio (Antequera). Una práctica que a Mario Fuentes le ha ido bastante bien en El Palmar, ya que desde el Atlético Sanluqueño han despegado y se ha sacado tajada por futbolistas como Víctor Valverde, Álex Valiño, Joan Rojas y Joaquín.

Ahora son varios los jugadores que suenan para reforzar al Cádiz CF desde categorías inferiores como la Primera RFEF (caso de Álex Lizancos, lateral derecho del CD Lugo) e incluso desde la Segunda RFEF. Y aquí entra en juego en las últimas horas el nombre de Isaac Obeng, tal y como asegura el periodista Ángel García.

Según este último, el Cádiz CF ha cerrado el fichaje por tres temporadas de Isaac Obeng. Se trata de un extremo ghanés que ha cumplido 22 años de edad hace un mes.

El @Cadiz_CF cierra el fichaje por tres temporadas del extremo ghanés de 22 años Isaac Obeng, jugador del @TeruelCD en #SegundaFederacion, como avanza @__AngelGarcia__



▪️ Realizará la pretemporada y si no convence a Garitano, saldrá cedido probablemente al @AtcoSanluqueno pic.twitter.com/OpTxvlh1Tf — solofichajes123 (@solofichajes123) June 6, 2025

Descartada la opción del filial

Isaac Obeng, de 182 centímetros de estatura, ha sido determinante en el ascenso del CD Teruel a la Primera RFEF tras eliminar en la última eliminatoria al Numancia en Los Pajaritos.

Zurdo, aunque con predominio para jugar por la banda derecha (también por la izquierda o como mediapunta llegado el caso), Isaac Obeng llegó el pasado mes de enero al club turolense. En Pinilla ha destacado en apenas unos meses tras llegar con la carta de libertad desde el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander. Lo ha hecho haciéndose con un hueco en el once titular, firmando tres dianas (sus víctimas fueron Anguiano, Real Sociedad C y Alfaro) y siendo partícipe activo del ascenso a la Primera RFEF de un CD Teruel que quedó quinto clasificado en el Grupo II de la Segunda RFEF tras Arenas de Getxo, SD Logroñés, Eibar B y Utebo. Al final dio la campanada en el 'play off' para ascender a la tercera categoría del balompié nacional.

⚽️ Jugada de Isaac Obeng por banda izquierda que acaba en un centro que despeja Aimar y le sirve en bandeja el balón a Óscar Caro para meterlo dentro de la red. https://t.co/abrddXzRfM — Club Deportivo Teruel (@TeruelCd) March 23, 2025

No ha sido el único filial en el que el atacante africano ha estado en las últimas temporadas, ya que también ha jugado en las categorías inferiores de Elche, Espanyol y Logroñés, además de pasar por Unionistas de Salamanca. En todos los casos llegó cedido o con la carta de libertad.

Precisamente con la carta de libertad llegará al Cádiz CF. En principio lo hará para llevar a cabo la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano, pero si no convence saldría cedido. Ahí entraría en juego, con mucho probabilidad, el Atlético Sanluqueño.

Si hay algo que también parece quedar claro es que Isaac Obeng no jugará en el Cádiz CF Mirandilla. Algo totalmente lógico porque el futbolista ghanés viene de ascender a la Primera RFEF con el CD Teruel y el filial del Cádiz CF acaba de descender a la Tercera RFEF. De esta manera, y en caso de tener que salir cedido, Isaac Obeng lo hará a un equipo que al menos compita en la Primera RFEF, donde precisamente milita el Atlético Sanluqueño.

Pertenece a la misma agencia de representación (RG Football Management SL) que Jony Álamo, futbolista que lleva meses entrenando con el Cádiz CF y que también busca su oportunidad en el primer equipo gaditano.