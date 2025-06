Cádiz CF: Matos necesita más

La continuidad de Matos no está garantizada en el próximo proyecto del equipo gaditano en LaLiga Hypermotion. Si viene algo interesante para ambas partes, el lateral izquierdo se marchará.

Matos no molesta a la hora de configurar la próxima plantilla, pero el futuro de Matos está en el aire. Y la razón no es otra que la falta de minutos durante la temporada que acaba de finalizar. El futbolista andaluz quiere ser importante y la realidad es que hoy por hoy esa relevancia no la tiene asegurada. Mario Climent se ha hecho fuerte en esa demarcación y Matos quiere jugar y tener los minutos que no tiene.

Todo se traduce en que el Cádiz CF entiende que el jugador formado en la cantera sevillista quiera jugar y rendir como lo hizo justo antes de regresar a La Tacita de Plata. Y es que Matos fue uno de los pilares del Burgos en Segunda hasta la temporada 2023/2024.

José Joaquín Matos durante el Cádiz - Granada esta temporada. NACHO FRADE

El lateral izquierdo utrerano, que regresó el pasado verano al Cádiz CF después de una primera etapa demasiado discreta, se ha topado con diferentes barreras durante el curso. Para empezar tuvo que sufrir en primera persona el mal arranque del equipo en la etapa de Paco López. Después llegó Mario Climent en el mercado de invierno y derribó la puerta. Fue ahí cuando Matos puso sobre la mesa su polivalencia y demostró que también podía dejar su aportación como extremo, compenetrándose bien con Mario Climent. Así llegaron sus brillantes actuaciones en Santander y Málaga.

Pero la realidad es que Mario Climent parte con ventaja de cara al siguiente ejercicio en el lateral izquierdo. Aunque todo puede suceder en el mundo del fútbol, la continuidad de Gaizka Garitano deja entrever que el lateral alicantino tiene más peso en este Cádiz CF que el lateral utrerano. Y este Cádiz CF parece que tendrá jugadores de peso y jugadores que busquen hacerse un nombre en el fútbol profesional.

Mario Climent parte con ventaja

Durante el último ejercicio ha disputado Matos más de 1.700 minutos de juego, estando presente en 27 encuentros, 19 de ellos como titular. Prácticamente habitual con Paco López, el futbolista sevillano perdió relevancia con Gaizka Garitano, aunque en el mes de marzo contó con su cuota de protagonismo. Eso sí, desde su última titularidad en la visita a Tenerife no volvió a tener esa oportunidad que tanto esperaba.

En los últimos meses nada más que jugó (y nunca como titular) algunos minutos en Burgos, Córdoba y Ferrol. Muy poco tiempo que hacen que Matos se vuelva a plantear su futuro.

José Joaquín Matos celebra con Chris Ramos y Kovacevic su gol en La Rosaleda. ARABa PRESS

A nivel personal está cómodo en tierras gaditanas, pero el jugador siempre quiere más cuando de jugar se trata, Contrato tiene hasta el 30 de junio de 2026, pero sabe que si para volver a ser el que llamó la atención del Cádiz CF es necesario salir, Matos lo hará. Sea en otro destino en LaLiga Hypermotion o lejos del fútbol español. Con 30 años de edad recién cumplidos sabe que la trayectoria del futbolista tiene unos límites y hay que aprovechar hasta el último segundo. Matos necesita más y el Cádiz CF está abierto a una salida del jugador.

Por tanto, si en el lateral derecho habrá cambios, muy probable es que también pase lo mismo en el izquierdo.