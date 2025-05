Álex Lizancos, una opción para reforzar el lateral derecho del Cádiz CF

El Cádiz CF va a hacer modificaciones en el lateral derecho de cara a la próxima temporada. Eso es una obviedad. Es uno de los muchos puestos en los que el club gaditano realizará cambios.

El próximo 30 de junio terminan contrato sus dos laterales derechos en las últimas temporadas: Zaldua e Iza. El primero ya ha señalado que estaría dispuesto a seguir, pero la realidad es que no entra en los planes de la entidad gaditana de cara al futuro. Sobre el segundo todo hacía indicar que iba a continuar vestido de amarillo, pero actualmente no se ha hecho oficial una ampliación de su contrato. Por tanto, y a falta de poco más de un mes para que expiren sus contrato, los dos jugadores no han sido renovados.

Se quede Iza o no, lo que está claro es que el Cádiz CF deberá completar su lateral derecho. Y ahí aparece la posibilidad de llevar a cabo en el flanco derecho de la defensa cadista una operación parecida a la que se llevó a cabo el pasado mes de enero en el lateral izquierdo, cuando Mario Climent llegó desde el Mérida para fortalecer esa posición.

La jugada de Mario Climent ha salido especialmente bien. Sin ir más lejos ha sido uno de los pocos jugadores que ha cuajado una notable actuación en este Cádiz CF. Su óptimo rendimiento (en juego e incluso en goles) hace que sea uno de los grandes baluartes del equipo de Gaizka Garitano, convirtiéndose en el lateral izquierdo titular del equipo. Sin discusión. Ahora bien, quién sabe qué podría suceder si llega una oferta interesante por él.

La táctica a seguir

Esa misma jugada, que se hizo también con Iker Recio (Antequera), podría repetirse en la banda derecha de la defensa. Es decir, optar por reforzar ese flanco con un jugador de la Primera RFEF y sin experiencia en el fútbol profesional. Ahí entraría en juego el nombre de Álex Lizancos. Así lo apuntan desde Lugo.

‼️ Lizancos saldrá muy probablemente este verano del CD Lugo.



👉🏼 Varios equipos de Segunda están interesados en el jugador.



📝 Existe contrato (tras la renov. del anterior DD, Peláez).



💰 Tiene una cláusula que supera el millón de €, que iría de forma íntegra al club. pic.twitter.com/rxOScvVfPM — Meco 🪓 (@Mateolpzprz) May 26, 2025

Alejandro Lizancos Medina 'Álex Lizancos' es un lateral derecho andaluz de 21 años de edad (en el mes de septiembre cumplirá 22 años de edad). Formado en equipos granadinos como Santa Fe y Huétor Vega, Álex Lizancos recaló con la carta de libertad en la cantera del CD Lugo. Allí cumple esta temporada su primer año con el primer equipo, aunque el curso pasado disputó en torno a 30 minutos en tres citas con la escuadra gallega.

Esta temporada ha sido la de la explosión de este lateral derecho. 36 encuentros (todos ellos como titular y 32 de ellos completos) ha disputado este curso a las órdenes de Lolo Escobar, Seligrat y Álex Ortiz. Y todo ello en una temporada que no ha sido sencilla para un CD Lugo que se ha salvado con apuros en el Grupo I de la Primera Federación.

El lateral derecho granadino Álex Lizancos. CD LUGO

Futbolista de 186 centímetros de estatura y 78 kilogramos de peso, Álex Lizancos tiene contrato con el CD Lugo hasta el 30 de junio de 2026. Su cláusula de rescisión es superior al millón de euros (bastante más de lo que costó en su momento Mario Climent). Y es que David Peláez, anterior director deportivo del club gallego, se encargó de unir su futuro al del CD Lugo en su momento.

De Álex Lizancos (representado por la agencia You First) destacan la sensación de seguridad que aporta, aunque es un lateral ofensivo. Aguerrido y con una gran concentración, de él señalan que es un futbolista bastante prometedor.

Ahora bien, el Cádiz CF no sería el único club interesado en su contratación. Ahí la lucha sería ardua porque clubes como Castellón, Granada y Almería también estarían interesados en Álex Lizancos. Los dos últimos todavía tienen opciones de jugar en Primera y, además, volver a Granada supondría volver a casa.

Eso sí, el Cádiz CFya sabe lo que es llegar a un buen acuerdo con el CD Lugo. Desde el Anxo Carro llegó a La Tacita de Plata el gaditano Chris Ramos en una operación positiva para todos.