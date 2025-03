Matos, lateral izquierdo del Cádiz CF: «Prefiero tener competencia en mi posición»

La historia de José Joaquín Matos García (Utrera, 6 de mayo de 1995) no es muy habitual en el mundo del fútbol. El jugador formado en la cantera sevillista es de los pocos jugadores que vuelven al lugar desde el que salieron tras no tener entonces el protagonismo deseado.

Eso le sucedió al futbolista utrerano en el Cádiz CF, su primera salida tras marcharse de las instalaciones de la carretera de Utrera (2018/2019). Y es que Matos no terminó de asentarse en su primera etapa en el club gaditano e incluso tuvo que enlazar cesiones a Twente y Málaga hasta que puso rumbo a Burgos.

En El Plantío todo cambió. Matos se convirtió en un 'hijo del frío', se convirtió en uno de los laterales izquierdos más solventes de la categoría de plata del fútbol español y ahí estaba de nuevo el Cádiz CF para llamar a su puerta. Se trataba de recuperar al futbolista que antes no tenía sitio. Un jugador que había evolucionado gracias a la experiencia y al trabajo innegociable.

La vida no suele dar esas segundas oportunidades, pero a Matos le llegó y la agarró con fuerza. Firmó por dos temporadas con el Cádiz CF después de tres años en Burgos. Y no está siendo nada fácil para él en una temporada tan extraña como difícil. Pese a ello, Matos nunca negocia la lucha (algo que aprendió aún más con Álvaro Cervera) y tiene claro que esta vez está en La Tacita de Plata para quedarse. Aunque sea unos metros más arriba, como extremo, demostrando que la garra no está reñida con la calidad.

Si algo se le nota en la mirada durante esta entrevista en uno de los banquillos de los campos de entrenamiento de El Rosal es que tiene hambre de éxitos.

Matos durante la entrevista en El Rosal. NACHO fRADE

- Buenos días. Díganos quién es José Joaquín Matos.

- Un chaval humilde y trabajador al que no le han regalado nada en la vida. A base de trabajo y sacrificio ha llegado al lugar en el que está.

- El cadismo ya debería conocerle. Es su segunda etapa aquí. ¿Ha cambiado mucho el Cádiz CF en este tiempo?

- Ha cambiado mucho porque el Cádiz CF ha mejorado mucho, pues ha estado cuatro años en Primera. Por desgracia se dio un paso atrás el año pasado, pero hay que volver por todos los medios volver al lugar que se merece este club, esta ciudad y esta afición.

- Ese ascenso a Primera también lo vivió de una manera especial desde tierras gaditanas, ¿verdad?

- Viví ese ascenso como uno más. Estaba cedido en Holanda, me fastidié el cruzado y la última parte de la operación la llevé a cabo aquí porque se dio por nula la Eredivisie. Estuve entrenando aquí mientras ellos preparaban los partidos. Lo vivía como uno más y yo era jugador del Cádiz CF, aunque sin ficha, que quería lo mejor para el club y para mí. Me alegré muchísimo.

- ¿Fue esa lesión con el Twente el momento más duro de su carrera deportiva?

- Sí. Esa lesión en Holanda fue mi peor momento deportivo. El futbolista tiene que estar preparado para ello porque puede llegar en cualquier momento. También aprendes mucho de eso, a superarte día a día, a estar y trabajar solo, también a nivel mental. Mi cabeza y mi cuerpo cambiaron mucho para afrontar lo que venía, y eso me ha ayudado mucho para llegar aquí.

Jose Joaquín Matos durante su primera etapa en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

- Allí se marchó porque no entraba mucho en los planes de Álvaro Cervera.

- Sí pero le tengo mucho cariño a Álvaro Cervera y cuando lo he visto nos hemos tratado con normalidad y cordialidad. En esa etapa yo llegaba del filial del Sevilla FC y tenía que aprender muchas cosas. No fue fácil para mí.

- Entonces había hasta tres laterales izquierdos en el primer equipo: Brian Oliván, 'Pacha' Espino (llegó en el mes de enero) y usted.

- Claro, claro. Cervera y yo tuvimos nuestros más y nuestros menos. Al final pasan los años y te das cuenta de lo que has aprendido con él y de lo que me ayudó a la hora de defender. Siempre le estaré muy agradecido. Exigía unas cosas a nivel defensivo que unas veces se las daba Brian, otras yo y otras 'Pacha'. Me ayudó a mejorar muchísimo. Con el paso de los años agradeces todo ese aprendizaje.

- En resumen, que Álvaro Cervera le acabó marcando y le hizo progresar, entender el fútbol de otra manera.

- Álvaro Cervera lo que ha logrado en el Cádiz CF no es casualidad. Supo trabajar de una manera que se ganó a la afición y al equipo. Todos iban a una con él. Había una unión espectacular y se pudo ascender a Primera y mantener de una forma espectacular. Él lo dio todo aquí y él el otro día tenía esa 'cosita' de jugar ante el Cádiz CF.

«No lo dudé cuando me llamó el Cádiz CF»

- ¿Cómo recibe la noticia cuando se entera que el Cádiz CF le quiere volver a fichar? Eso no es lo habitual.

- Mi prioridad después de los tres años en el Burgos era estar allí. No se llegó a un acuerdo y cuando me llamó el Cádiz CF, no lo dudé. Conocía el sitio y era la última bala de tener la opción de jugar en Primera. Estoy muy contento y agradecido por la confianza. Y sí, suena un poco raro, pero creo que me lo he ganado por los años que he hecho en el Burgos. Rendir así allí me ha hecho volver a un equipo tan grande como el Cádiz CF.

- Marcelo Figoli, el presidente del Burgos, llegó a decir que la confirmación era del cero por ciento cuando se dijo que usted y Caro acabarían en el Cádiz CF. Poco después sucedió todo lo contrario.

- Es lógico que respondiera así porque cada uno tira para lo suyo. A Marcelo y al Burgos le tengo mucho respeto porque me lo han dado todo. Allí han sido mis mejores temporadas como futbolista y he disfrutado muchísimo. Me veía allí contento y disfrutando, pero este tren pasaba y no podía decirle que no.

- ¿Y por qué se decantó por la vuelta al Cádiz CF?

- Además de la opción de intentar ascender a Primera, pues tenía la opción de estar cerca de mi casa y de mi familia. Vivo en El Puerto y Utrera está muy cerca.

- Esta temporada ha pasado de estar solo en el lateral izquierdo a tener una dura competencia con Mario Climent. ¿Qué prefiere?

- Prefiero la competencia. Nunca me han regalado nada en la vida y he tenido mucha competencia sana. Eso me ha hecho mejorar a mí y mi compañero. Para mí no era habitual ser el único lateral izquierdo y eso me ha podido perjudicar por momentos, pues los futbolistas creemos que tenemos el puesto asegurado. Cuando ves al compañero nuevo, aprietas un poco más.

- ¿Qué pasó para que no pudiese asentarse en el lateral izquierdo?

- Habré podido jugar mejor o peor, pero siempre intento dar todo lo que tengo. Se me podrá recriminar tener más o menos calidad, decidir mejor o peor, pero no darlo todo. Siempre voy al cien por cien.

- ¿Cómo es su relación con Mario Climent?

- Me llevo muy bien con Mario Climent. Es muy natural y muy buena persona. Se le ve con los pies en el suelo. Con el rendimiento que está dando no se puede hacer nada. Cada jugador sabe en el momento que está y tiene que intentar lo máximo cuando llega el momento.

Mario Climent es la competencia directa de Matos. ARABA PRESS

- Ahora le toca jugar de extremo. ¿Es la primera vez?

- Jugué de extremo en los juveniles del Sevilla FC. En Burgos con Bolo el último año me daba libertad en ataque y era carrilero, pero no extremo como tal.

- ¿Y cómo se siente en esta nueva posición?

- Me siento cómodo. Cada jugador tiene que dar lo máximo posible donde le toque jugar. Yo estoy preparado para hacerlo en el lugar que me diga el entrenador.

- Ha sido todo un descubrimiento. Y calidad ha demostrado que tiene. ¡Vaya golazos al Racing de Santander (aunque fuese anulado) y al Málaga!

- De vez en cuando me salen cositas. No me gusta alardear de eso y soy muy exigente conmigo mismo, siempre quiero más. Ves compañeros con mucha más calidad y cualidades que tú, pero se quedaron por el camino. No es fácil estar tantos años seguidos en el fútbol profesional.

Matos ha demostrado un gran nivel como extremo izquierdo. ARABa PRESS

«En Segunda no te puedes creer mejor que nadie»

- ¿Qué le ha pasado a este Cádiz CF para que no haya luchado durante toda la temporada por el ascenso?

- Segunda es una categoría muy complicada e igualada. Si no das el cien por cien, no vale para ganar.

- Fue complicado el verano, ¿no es así? El estreno ante el Zaragoza fue caótico. No pudieron salir peor las cosas...

- El verano no fue sencillo y tocaba asimilar el descenso. Eso tampoco es excusa. Siempre se han intentado hacer las cosas bien, pero no te puedes creer mejor que nadie y menos en una Segunda como la actual. El nivel es tremendo y hay que dar el 120 por cien y si no lo damos, somos muy vulnerables. No íbamos a comernos el mundo simplemente por llegar desde Primera. El mazazo en el estreno ante el Zaragoza fue notorio.

- ¿Por qué no cuajó el proyecto con Paco López?

- Nos bloqueamos mentalmente. No ganábamos, las cosas no salían, estábamos obligados a volver a Primera... Todo eso frustra mucho y el fútbol son dinámicas. Entramos en una fase muy negativa y, aunque Paco puso todo lo que tenía, no salió nada. Gaizka dio con la tecla y se ha visto un Cádiz CF distinto al de la primera vuelta.

- ¿Qué ha aportado Gaizka Garitano desde que llegó al Cádiz CF?

- Gaizka Garitano ha traído orden, que es lo más importante en Segunda. Con Paco López éramos un poco más vulnerables atrás, había más espacios y no éramos un equipo compacto. Pasamos de ser uno de los equipos más goleados de la primera vuelta, con un gran problema defensivo (que no sólo de los defensas), a asentarnos. Lo principal en esta categoría es defender todos. Gaizka lo dijo claro desde el minuto uno.

- Usted que ha estado con ambos, ¿se asemejan Álvaro Cervera y Gaizka Garitano en sus estilos?

- Álvaro Cervera y Gaizka Garitano tienen entre comillas la misma idea. A ambos se les tacha de defensivos, pero con ambos hemos hecho muy buenos partidos y hemos marcado goles. Lo mejor de ellos que saben lo que hacer en cada momento. Un buen ataque es una buena defensa.

Un momento de la entrevista a Matos en El Rosal. NACHO FRADE

- ¿Se perdió una gran oportunidad en Tenerife?

- En el partido del otro día en Tenerife perdimos una gran oportunidad. Nosotros no estuvimos bien, pero ellos tampoco crearon grandes ocasiones. Nos fuimos perdiendo al descanso y con malas sensaciones. En la segunda mitad mejoramos e incluso pudimos ganar, pero no fue así. Nos fuimos frustrados porque podíamos acercarnos al 'play off' de ascenso. Ahora toca levantarnos tras la caída y frente al Eibar es una gran oportunidad con nuestra gente.

- ¿Y ahora qué?

- En Segunda ningún encuentro en sencillo, pero quedan diez partidos y todos nos jugamos mucho. Tenemos que ir con la mentalidad de salir a ganar y jugarnos la vida.

- Gaizka Garitano señalaba el otro día que no se podía mirar hacia arriba ni hacia abajo, que había que mirar al frente, ir partido a partido.

- Exacto. No tenemos que mirar la clasificación porque genera ansiedad y nos perjudica. Se trata de ir partido a partido y ahora ganar al Eibar, después en La Coruña y así sucesivamente.

- Por cierto, usted que conoce bien a Carlos Fernández después de tantos años en la cantera del Sevilla FC. Sin marcar todo lo demás se ensombrece. ¿Cómo se encuentra?

- Carlos Fernández vive del gol y es lógico que se le exija. Él no para de trabajar y tiene una gran fortaleza mental. Lo conozco desde hace mucho tiempo y va a acabar marcando goles este año, seguro. La recompensa le va a llegar porque trabajar mucho y bien.

- Tiene que ser difícil.

- Claro que no tiene que ser fácil para él porque aporta muchísimo, con cosas que no ve el aficionado, pero nosotros sí. Le va a llegar ese momento.