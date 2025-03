El Cádiz CF tiene nuevo extremo en la oficina

El Cádiz CF apenas ha fichado en el pasado mercado de invierno y como no puede ser de otro modo el equipo lo ha notado ya que no ha podido dar ese salto de calidad para poder afrontar mayores retos que el de la permanencia. Sin embargo, dichas carencias han traído consigo varias oportunidades tanto para el club como para el entrenador, que fue el primero en olerse la falta de refuerzos y redescubrió para el centro del campo a Moussa Diakité.

Pero el jugador maliense no ha sido la única solución venida de la carestía en la política de fichajes, que se quedó en dos defensas llegados de la Primera RFEF. Precisamente, uno de ellos, Mario Climent, está siendo todo un acierto a juzgar por sus resultados. De hecho, el ex del Mérida debutó a las primeras de cambio en el once amarillo como consecuencia de una expulsión a Matos ante el Levante. El alicantino completó en el lateral zurdo aquel encuentro frente al conjunto granota y a la semana siguiente, en Elda, ya se consolidó con un golazo que puso la sentencia frente al Eldense. Desde entonces, Climent siguió marcando diferencias y no se ha apeado del once titular dejando en un segundo plano a Matos, que incluso ha reaparecido siendo una gran sensación actuando por delante de su compañero.

Primero fue en la espléndida victoria ante el Racing de Santander, donde el pequeño lateral sevillano logró un gol a la contra que fue anulado por una posición incorrecta muy discutible. Garitano siempre ha tenido claro que Climent es el jugador que aporta mayor altura, contundencia y presencia en el carril zurdo, pero en las últimas semanas se está fijando en que Matos le puede seguir dando la frescura que todo ataque necesita por su flanco izquierdo.

El último ejemplo de que Matos ha podido llegar para poder quedarse y hacer la competencia en el extremo izquierdo tanto a un decepcionante Ocampo como a un prometedor De la Rosa ha sido el encuentro del pasado domingo en La Rosaleda donde el lateral sevillano salía en la segunda parte para darle mayor velocidad a un hasta entonces previsible ataque amarillo. El conjunto de la Costa del Sol dio un paso al frente decidido a por los tres puntos y eso mismo se le volvió en su contra porque en apenas cinco minutos y en la recta final del encuentro Matos y Melendo conquistaron Málaga partiendo desde la banda zurda. Primero fue el sevillano el que profundizaba por su carril para meter un paso atrás para que el catalán abriese el marcador en el 82'. Tres minutos después se intercambiaron los papeles y fue el barcelonés el que metía un pase al hueco para que el ex del Málaga definiese a la perfección en su mano a mano con Alfonso Herrera, al que goleó con una gran vaselina.

Matos sigue siendo lateral y es la competencia de Climent, no obstante, lo comienza a ser para Ocampo.