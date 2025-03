Álvaro Cervera: «Para mí siempre va a ser especial jugar ante el Cádiz CF»

Álvaro Cervera se verás las caras con el Cádiz CF. No ha sucedido desde que 'El Gafa' salió de un lugar donde es un mito. Ahora le toca hacerlo como entrenador del Tenerife, en una situación muy complicada y comprometida para su actual equipo.

No será sencillo y así lo apunta en la previa de la cita. «El Cádiz CF es un equipo hecho para ascender, que no necesita mucho para ganarte un partido. Así se ha visto en los últimos encuentros. Tiene grandes individualidades, pero además es un equipo muy ordenado. Los encuentros que juega bien, los gana muy bien. En los que no está tan cómodo en el campo, últimamente también los está ganando. Ellos han cerrado bien atrás y tienen individualidades que ganan partidos», avisa.

Eso en el plano deportivo, pues las sensaciones van mucho más allá de eso. Cádiz lo es todo para Álvaro Cervera. «Para mí es especial porque es la primera vez que me enfrento al Cádiz CF desde que salí de allí. Estuve mucho tiempo allí y muy bien. En el plano personal me fue muy, muy bien y dejé grandes amigos, una gran ciudad y una gran afición. Siempre será especial para mí. Deportivamente es donde mejor me ha ido», recalca.

Álvaro Cervera dejó huella en el Cádiz CF. EFE

La cita llega en un pésimo momento a nivel de resultados para su equipo, pero Álvaro Cervera valora la paciencia de su afición. «La afición está teniendo un comportamiento fenomenal con nosotros. Más que enviar un mensaje, yo le doy las gracias. No estamos ganando y ellos van y nos animan en esta situación tan difícil. Ojalá podamos devolver ese cariño en el futuro», señala.

A fin de cuentas, Tenerife y Cádiz son los dos lugares en los que más ha brillado como entrenador. «En Cádiz estuve mucho tiempo seguido, aquí en etapas distintas. Aquí la primera fue buena y mala, y ahora es mala a nivel deportiva, pero me encuentro realmente contento de entrenar aquí. Sería diferente con esta situación en otro sitio».

Con él está Yann Bodiger, a quien ya tuvo en Cádiz. Sobre el centrocampista galo del Tenerife asegura: «Conocí a un Bodiger hasta que dejé de tenerlo. Aquí me encontré al mismo y para mí no ha habido un cambio. Cuando llegué aquí, el primer día lo puse pensando blanco o negro, cara o cruz. No ha cambiado, hace doce kilómetros todos los partidos, roba muchos balones y no pierde muchos. Está en todos lados y es un líder a su manera».

«Me trajeron para ganar partidos»

Sobre su continuidad en el Heliodoro Rodríguez López, Álvaro Cervera apunta: «El presidente estuvo por aquí y hemos hablado de todo. Está contrariado porque piensa que no lo hacemos tan mal para estar en la situación que estamos. La realidad es la que es. Estoy agradecido que se acordaran de mí para venir aquí, después que hagan lo que crean que es mejor para el club».

Y añade: «Claro que tengo predisposición a hablar. No quiero irme de aquí con una mala sensación. No se me trajeron para jugar bien, sino para ganar partidos y tener alguna oportunidad de salvarnos. Eso no lo estamos consiguiendo».

Para después recalar: «Entendería que no contaran conmigo porque esto es fútbol. Se trata de ganar. En el fútbol es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien. Mi sensación es que tendríamos que estar muchísimo mejor. Se me hace muy difícil ver a un equipo entrenado por mí jugar tan bien y no conseguir los resultados. Recuerdo partidos aquí mucho mejores que otros en los que he ganado».

Un arbitraje muy polémico

Asimismo respondió a las preguntas tras el último arbitraje sufrido en Santander, que ha traído mucha cola. «Nadie me ha dicho que hayan dicho nada desde la otra parte. La semana empezó triste, nos costó la primera hora del primer día. Fue otro palo más, un palo diferente porque la derrota vino como vino. Vimos lo que vimos y por eso nos quedamos así. Después hemos afrontado la semana como otra más».

Al tiempo que puntualiza mordiéndose la lengua: «Claro que tengo una opinión, pero no puedo expresarla. Escuchar esos audios del VAR es duro. Lo hice una vez y punto porque es volver a lo mismo. Es así y es la ley del fútbol. Sigo pensando que tenemos la razón en lo que dijimos, pero te tildarán de esconderte en la misma excusa. Pasó lo que pasó, lo vio todo el mundo y ahí quedó. Fueron dos cosas seguidas muy llamativas que hicieron cambiar por completo el ritmo del partido. Nos acordaremos en un futuro y lo comentaremos».

Álvaro Cervera celebra la permanencia del Cádiz CF en Primera en la temporada 2020/2021. EFE

«Pensamos que deberíamos tener más puntos futbolísticamente. También creo que en ocasiones se han equivocado en nuestra contra y nunca a nuestro favor», destaca,

De una u otra manera, «vamos con la luz corta a todas partes. Que no pase nada en el entrenamiento para jugar con todos ante el Cádiz CF. Perder dos encuentros seguidos fuera es difícil y nos pasó. También lo es ganar dos seguidos en casa, así que a ver qué sucede».