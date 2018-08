Accidente mortal El seguro declara al Alcázar de Sevilla «único responsable» del accidente del árbol El Ayuntamiento tendrá que pagar todas las indemnizaciones porque la compañía considera que «es el único responsable del estado» de los árboles

La compañía de seguros que cubre los daños a terceros en el Alcázar no se hará cargo de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del accidente del pasado 16 de mayo, en el que una rama de uno de los palos borrachos que hay en el Patio del León se desprendió sobre ocho personas y terminó causando la muerte de una de ellas. Esta es la conclusión que ofreció ayer el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, a los medios durante un encuentro convocado para valorar los informes técnicos sobre el estado del árbol siniestrado que publicó ABC, en el que acusó al alcalde, Juan Espadas, de «ocultar la realidad y mentir» porque desde el primer momento «aseguró que el árbol estaba en buenas condiciones» a pesar de que la pericial hablaba de «pudriciones y termitas».

Esta es la razón por la que la aseguradora habría decidido desentenderse de las indemnizaciones tras haber enviado al Alcázar a sus peritos, que han elaborado un informe en el que concluyen que «consideramos al asegurado como responsable único del siniestro, ya que es el único responsable del estado, mantenimiento y seguridad del riesgo asegurado».

Este periódico ha tenido acceso a este documento, en el que se indica que «las personas perjudicadas reclaman una indemnización por los gastos médicos y lesiones ocasionadas por el siniestro», pero que «no es posible realizar su valoración porque no hemos recibido documentación alguna de las lesiones». No obstante, la responsabilidad se deriva exclusivamente al Alcázar, que tendrá que hacer frente a las reclamaciones de los afectados por encima de la cobertura del seguro, que, por cierto, estaba vigente desde sólo unos días antes del accidente, concretamente el 5 de mayo.

Los peritos recalcan en su escrito que el patio en el que se cayó la rama «es muy transitado y en él se localizan dos palos borrachos que tienen un tratamiento especial por este motivo». En su resumen sobre el suceso incluyen también los informes aportados por el Ayuntamiento sobre el mantenimiento del árbol que provocó el accidente y aclaran que no han podido certificar problemas de conservación, pero concluyen que «una vez finalizada nuestra intervención pericial, dada la forma y ocurrencia del siniestro, consideramos al asegurado como responsable único del siniestro, ya que es el único responsable del estado, mantenimiento y seguridad del riesgo asegurado».

Falta de personal

El seguro, por tanto, señala al Alcázar. Y la oposición, también. El portavoz de Ciudadanos recordó este miércoles también que los delegados de personal del monumento llegaron a avisar por escrito a la directora de los problemas de seguridad del arbolado. Efectivamente, el 22 de septiembre de 2016 los representantes de la plantilla registraron un escrito dirigido a Isabel Rodríguez en el que aseguraban que «la falta de personal tiene paralizado administrativamente al Patronato a todos los niveles y el mantenimiento y conservación de palacio y jardines deja ver las graves carencias» hasta el punto en que, a su juicio, «en esta situación no se puede garantizar la seguridad del monumento ni del personal ni de los visitantes».

A todo esto Millán añadió que el informe publicado por ABC de la empresa Técnicas Agrícolas Brenes «desvela la falta de poda en el Alcázar y que Espadas ha mentido a todos los sevillanos» porque acredita «que había pudriciones, termitas y roturas en el árbol que provocó el accidente». «Hemos podido conocer un informe, firmado por la ingeniera técnica agrícola responsable de la poda tras la caída de la rama que provoca una víctima mortal, que revela que desde hace años no se realizaba la poda requerida y evidencia la existencia de pudriciones, termitas y roturas en ramas de distintos calibres», lo que supone «un claro riesgo para la integridad de las 5.000 personas que cada día acceden por este pasillo al Alcázar».

Por último, Millán explicó que el segundo informe técnico, que no está firmado, en el que se especifica que la rama que provocó el accidente estaba sana «es un documento forzado por la directora como consecuencia de la polémica».

También fue contundente en esto el Portavoz del PP, Beltrán Pérez, para quien la información publicada por ABC ayer «acerca de la existencia de un informe supuestamente exculpatorio de la responsabilidad del gobierno es un informe hecho a la medida del gobierno municipal para favorecer su versión, pues existe un informe anterior que llevamos pidiendo más de un mes y que contradice lo que dice el informe de 24 de agosto». «Ahora entendemos por qué el gobierno municipal está ocultando la información que le ha requerido el Partido Popular sobre los expedientes relacionados con el estado del árbol del Real Alcázar, por qué hay una falta absoluta de transparencia, y por qué se quiere aplazar al mes de septiembre la vista de los expedientes de la caía de la rama del Alcázar con el resultado de 8 heridos y un fallecimiento», subrayó Pérez, al que le parece «evidente que el gobierno encarga informes a medida que contradicen los informes anteriores, es de vergüenza que el gobierno encargue informes a medida para favorecer su versión política».

«Falta de respeto»

Beltrán Pérez reiteró que «la información publicada sobre la existencia de estos dos informes es una clara falta de respeto a la oposición, a los vecinos, y a la seguridad de las personas que visitan el Alcázar» y se remitió a «otras informaciones que posiblemente se irán conociendo y que presumiblemente desmentirán nuevamente la versión que está dando el gobierno, cuya versión ha sido siempre que no existía riesgo alguno en el árbol». «Es una contradicción que haya un informe que aparece publicado que dice que el árbol tenía ramas podridas y termitas y otro informe posterior que habla de una rama de tan sólo diez centímetros que fue la que supuestamente causó el accidente y que se encontraba intacta», sentenció.

Frente a todas estas acusaciones, el delegado de Hábitat Urbano y máximo responsable del Alcázar, Antonio Muñoz, contestó que «la actuación municipal se ha afrontado en todo momento con responsabilidad, rigor, transparencia y de acuerdo con los criterios e informes técnicos» y que «ni antes ni después del accidente se ha detectado ninguna pudrición en la rama que se desplomó», aunque esto sólo se ha acreditado con el informe aclaratorio que se hizo el 24 de agosto.

No obstante, el alcalde hizo una valoración más de fondo y admitió que el Alcázar tiene un problema de plantilla y que necesitaría al menos dos técnicos superiores encargados del control del arbolado. «Un monumento que tiene ingresos debería poder contratar personal sin dificultades, pero lo impide la ley Montoro, que sigue en vigor», lamentó Espadas, que también pidió a PP y Ciudadanos «mayor seriedad y rigor al valorar el trabajo que se desarrolla en el Alcázar para que no lo convirtamos en motivo de confrontación». Para el alcalde, de hecho, los informes sobre el estado del árbol «son muy claros y no deben derivar en interpretaciones políticas».