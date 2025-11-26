Rosario vespertino de la Virgen de los Dolores por Santa María: horario y recorrido

La cofradía del Nazareno de Santa María organiza un Rosario Vespertino por las calles del barrio de Santa María de Cádiz con la imagen de María Santísima de los Dolores. La convocatoria está fijada para este viernes 28 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas.

El itinerario de este Rosario Vespertino completo será Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas, La Merced, Callejón de Sor Esperanza, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Botica, Mirador y regreso a Santa María a las 20:00 horas.

Al término se celebrará la santa misa de hermandad en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, oficiada por el Padre Aquiles López, director espiritual de la corporación.

