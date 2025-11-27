Cádiz se prepara para la histórica salida de la Virgen Milagrosa: «Un sentimiento que viene desde hace mucho»

La ciudad de Cádiz vivirá el próximo viernes 28 de noviembre un hecho histórico: la Virgen Milagrosa procesionará en una salida organizada íntegramente por el colegio San Vicente de Paúl. La iniciativa, impulsada por un grupo de profesores y arropada por toda la comunidad educativa, sacará a las calles una talla de gran devoción que reside habitualmente en la capilla del hogar de ancianas Hijas de la Caridad, en la Plaza de Candelaria.

Aunque la imagen ya salió hace doce años en parihuela para participar en un Rosario público, esta será la primera salida procesional en toda regla por el barrio de San Severiano. «Aquello fue diferente, ahora es una salida procesional distinta, por la zona del colegio, y en ese sentido sí que es un hecho histórico», aclara Susana López, profesora del centro y una de las almas del proyecto.

La idea surgió hace años entre varios profesores amantes de la Semana Santa, no solo desde el punto de vista cristiano, sino también como manifestación de arte en la calle. El proyecto tomó forma definitiva hace dos años, cuando con el impulso de la antigua y la actual dirección del centro, decidieron materializarlo. «Esto es un sentimiento que teníamos desde hace muchos años», explica López, quien subraya el enorme trabajo realizado al no disponer de enseres ni estructura previa. «Veo un entusiasmo que es que me emociono, de verdad, de lo que salió de una semillita y en lo que se puede convertir», añade.

El punto de partida fue encontrar una imagen adecuada, ya que el colegio no poseía ninguna talla apta para procesionar. Gracias al vínculo con las Hijas de la Caridad, se optó por la talla que se venera en la residencia de Candelaria, una imagen de gran valor artístico y que «transmite muchísimo, tiene una cara preciosa», según describe la promotora.

Y todo teniendo en cuenta que no hay una cofradía o hermandad detrás, sino un «equipo de personas que nos hemos entusiasmado y contagiado unos con otros. Este núcleo inicial ha logrado involucrar a toda la comunidad educativa, sumando a un grupo de padres y madres, alumnos, antiguos alumnos y familias. La respuesta ha sido masiva, con más de 250 personas inscritas para participar en el cortejo, una cifra que supera las expectativas», reconoce Susana López.

El entusiasmo es palpable en el centro. Los alumnos pequeños se apuntan con ilusión, mientras que los mayores y los antiguos estudiantes aportan «frescura, otras ideas y muchas ganas, como en la organización de una petalada. Veo un entusiasmo que es que me emociono, de verdad, de lo que salió de una semillita y en lo que se puede convertir», confiesa Susana López.

El éxito de la convocatoria ya ha hecho que surja la pregunta sobre el futuro y la posibilidad de formalizar la iniciativa en algo más que una salida procesional. «No hemos planteado la creación de una asociación de fieles como un posible primer paso, pero queremos ser cautos. No queremos ser tan ambiciosos, vamos a empezar en terminar este año disfrutándolo y que todo salga lo mejor posible», afirma López.

La procesión contará con todos los elementos de una salida de Semana Santa gracias a la colaboración de numerosas hermandades. La Archicofradía de la Palma ha cedido el paso procesional, y otras cofradías han prestado faroles, la candelería, la cera y los enseres para los acólitos. «Si no llegase a ser por todas esas cofradías y hermandades que nos prestan sus cosas, hubiera sido imposible», agradece la organización.

El acompañamiento musical será otro de los puntos fuertes. Correrá a cargo de la Filarmónica de Conil, que como regalo ha compuesto una marcha procesional especialmente para esta histórica salida. Antes de la procesión, la imagen será trasladada desde Candelaria hasta el colegio, donde se celebrará un triduo los días 25, 26 y 27 de noviembre, coincidiendo este último día con la festividad de la Virgen Milagrosa.

El recorrido de la procesión, que se desarrollará el viernes 28 de noviembre entre las 17:30 y las 19:30 horas, transitará por las calles aledañas al colegio. Para este primer año, se ha decidido evitar la avenida principal, centrando el itinerario en el «barrio cofrade» que rodea al San Vicente de Paúl, en una jornada que promete quedar «en la retina de los devotos», concluye Susana López.