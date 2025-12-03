La Virgen del Buen Fin se prepara para su triduo y una emotiva peregrinación a la Catedral de Cádiz

La Venerable, Mercedaria y Lasaliana Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre el Solemne Triduo dedicado a su titular mariana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

Los cultos darán comienzo cada día a las 18:30 h con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Santa Misa a las 19:00 h, cuya predicación estará a cargo del Padre Juan Ramón Colera López, S.J., sacerdote jesuita con una amplia trayectoria pastoral en los centros educativos de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia de la provincia de Cádiz y especialmente en el Colegio SAFA-Villoslada, en la capital gaditana.

El 7 de diciembre, a las 20:00 horas, la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin será trasladada en parihuela a la Santa Iglesia Catedral. El recorrido incluirá una estación en la Parroquia de Santa Cruz y el rezo de un responso en la calle Miguel Láinez Capote, en recuerdo del autor de la imagen. El acompañamiento musical estará a cargo del Coro del Carmen.

El 8 de diciembre, a las 12:00 horas, la Cofradía participará en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción mediante el Pontifical celebrado en la Catedral, celebración que permitirá lucrar el jubileo del Año de la Esperanza.

La Eucaristía estará presidida por Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez, Administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Ese mismo 8 de diciembre, a las 19:00 h, se efectuará el traslado de regreso de la imagen a la Parroquia de la Merced, esta vez en su paso procesional.

El acompañamiento musical correrá a cargo de una camarata de viento de la Banda de Música Álvarez Quintero de Utrera El Adviento y el mensaje de la paz, claves en la preparación espiritual. Con estos cultos, la Cofradía se une al inicio del tiempo de Adviento, acogiendo la invitación del Papa León XIV a «caminar juntos, derribando muros de prejuicio y desconfianza, para ofrecer un mensaje de esperanza».

El Santo Padre recordó que el Adviento es un tiempo para preparar el encuentro con Cristo «vistiendo la armadura de la luz» y favoreciendo la unidad en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

Del mismo modo, la Cofradía incorpora a estos cultos una invitación a la reflexión inspirada en las palabras del predicador, el Rvdo. P. Juan Ramón Colera, S.J., quien recuerda que la paz no es una meta, sino un camino que se recorre cada día. En sus mensajes pastorales, el jesuita subraya que, incluso en medio de las dificultades, la paz se construye con gestos sencillos: mirar con serenidad, escuchar, perdonar y colaborar. Pequeños pasos que ayudan a transformar el clima de nuestras comunidades y a fortalecer la convivencia. En este tiempo de Adviento, la Cofradía propone acoger este mensaje como una llamada a caminar juntos, desde la fe y la esperanza, hacia un mundo más fraterno.