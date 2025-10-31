Cádiz celebra 75 años de devoción a la Virgen del Buen Fin con una exposición para la historia

La hermandad de la Sentencia de Cádiz ha organizado una exposición conmemorativa que recorrerá la historia, la devoción y el patrimonio artístico vinculado a su titular mariana por el 75º aniversario de la bendición de Nuestra Señora del Buen Fin, una de las imágenes más queridas de la Semana Santa de Cádiz.

Bajo el título 'Reina y Madre del Buen Fin: 75 años de una devoción gaditana', la muestra propone un viaje por la trayectoria devocional, artística y cultural de la Santísima Virgen, desde su creación por el escultor gaditano Miguel Láinez Capote hasta su profundo arraigo en el corazón del pueblo gaditano. Entre las piezas expuestas se podrán contemplar sayas inspiradas en trajes de luces, mantones de Manila y diversos enseres de culto, que reflejan la unión entre el arte sacro, la tradición popular y la devoción mariana.

La exposición se articula en dos ámbitos temáticos: «Preámbulos», donde se aborda el contexto histórico y artístico de la imagen y «A sones de clarines», espacio que invita a descubrir la conexión de la Virgen del Buen Fin con el mundo del toreo y la cultura andaluza.

A través de esta propuesta expositiva, el visitante podrá revivir 75 años de fe, historia y emoción, contemplando cómo la devoción a la Virgen del Buen Fin ha trascendido generaciones y se ha convertido en un símbolo de amor, esperanza y fe viva para el barrio de Santa María y toda la ciudad de Cádiz.

Traslado a Catedral

La celebración del 75º aniversario de Nuestra Señora del Buen Fin supone un acontecimiento de especial relevancia para la cofradía de la Sentencia. Esta exposición es, además, tal y como explican desde la hermandad «un homenaje a quienes durante décadas han mantenido viva la fe y la tradición en torno a la Santísima Virgen, testimonio del vínculo inquebrantable entre Cádiz y su Madre del Buen Fin».

Además de la muestra en Cajasol, dentro de la festividad de la Inmaculada está previsto el traslado de la Imagen del Buen Fin a Catedral. Dicho momento será el 7 de diciembre, desde la parroquia de la Merced hasta la Seo, con motivo de la celebración de la Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre.

El regreso de la Virgen del Buen Fin a su templo será por la tarde. Con este traslado los fieles y devotos que participen podrán alcanzar el Jubileo de la Esperanza.

75 Aniversario Buen Fin Exposición en Cajasol Lugar: Fundación Cajasol. Plaza de San Antonio, 14, Cádiz

Fechas: Del 3 al 22 de noviembre de 2025

Horario: De lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

Inauguración: Lunes 3 de noviembre, a las 19:30 horas (Entrada libre hasta completar aforo)

