Los pescadores de Sanlúcar ante la campaña de Navidad del langostino: «Las perspectivas son bastante buenas»

En la lonja de Sanlúcar hablan de perspectivas «bastante buenas» con respecto a la campaña de Navidad de mariscos y pescados.

Según los datos que se manejan, desde noviembre se han capturado más de 35.000 kilos de langostinos, una cifra que supera a la de Navidad de 2024. El pasado año, un día antes de la cena de Nochebuena, en la lonja sanluqueña se habían comercializado 23.500 kilos. Esto provocó que el precio fuera mucho más elevado en el mercado al haber menos género del que se esperaba.

No solo langostinos

José Carlos Macías, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar ha asegurado que «producto hay, todo el que se quiera y más», porque además de los langostinos, los barcos pesqueros han traído a puerto miles de kilos de gambas y galeras, mariscos que complementan las mesas de muchas casas españolas durante la Navidad.

Así, a los 35.000 kilos de langostinos capturados desde noviembre, se suman los 60.000 kilos de galeras y los 30.000 kilos de gambas, lo que deja buenas previsiones en el sector.

El precio de los langostinos en la lonja se encuentran en estos momentos a 75 euros el kilo, por lo que en el mercado su coste sube algo más. Macías ha destacado que estos precios son «buenos» para los pescadores que obtienen mayores ganancias en un trabajo en el que arriesgan su vida en el mar.

Aunque el langostino suele ser el «rey» de las cenas de Navidad, el portavoz y técnico de la cofradía ha animado a los consumidores a apostar por otros pescados y mariscos «más económicos» pero de la misma calidad que los langostinos que llegan hasta la lonja sanluqueña, una amplia variedad que puede ofrecer una novedad en los menús que se vayan a diseñar para las cenas en familia y amigos.