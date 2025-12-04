El Ayuntamiento más bonito de España en Navidad está en la provincia de Cádiz: «Nos ha impresionado este año, me parece una pasada»

San Fernando se viene distinguiendo los últimos años por poner cuidado y cariño a sus decoraciones navideñas. La fachada del Ayuntamiento se ha convertido en un escenario ideal y la plaza del Rey es el punto neurálgico de las celebraciones en la Isla.

Un gran árbol de Navidad preside precisamente esta plaza en la que se ha instalado también el Besugo Market en casetas de madera que recuerdan a los clásicos mercadillos navideños europeos.

Pero más allá de eso, un tiovivo domina la decoración de la fachada del consistorio isleño. Y en el interior, el color rojo de las flores de pascua es protagonista del ambiente navideño. Una cuidada decoración que cada año atrae a numerosas personas.

Imágenes en redes

Precisamente, en Tiktok, una usuaria ha comentado que es el Ayuntamiento con la decoración navideña más bonita de España con un vídeo en el que muestra precisamente alguno de los detalles en el interior y en el exterior del edificio con el comentario «Nos ha impresionado. Este año me parece una pasada».