El Canijo de Carmona dice adiós este sábado a sus chirigotas: «El límite del humor es la elegancia»

Ha sido y es uno de los mejores autores del Carnaval de Cádiz. Se habla en pasado pero también en presente porque Antonio Pedro Serrano, 'el Canijo de Carmona', se despide de su chirigota, pero no del Carnaval de Cádiz.

El autor anunciaba en el pasado Concurso de Agrupaciones que no continuaría con su grupo y que ponía fin a su etapa chirigotera tras no pasar de cuartos de final con 'Los muchachos del congelao'. Sin embargo, el alma carnavalesca del autor sevillano enamorado de Cádiz va a continuar en el próximo COAC con la comparsa de Nene Cheza y el coro de Julio Pardo. En ambos agrupaciones será responsable de la letra, si bien en la agrupación de la batea hará tangos y cuplés.

Con todo, mirando al Carnaval que viene, el Canijo reflexiona sobre el estado actual del humor en la fiesta, lamentando que «el 'ofendidismo' ha llegado al carnaval por las redes y el ofendidito que llena las redes de ofendidos también ha permeado en el COAC. Me gustaría que el COAC se impregnara un poquito de de ese arte gaditano que hay en la calle, con humor negro y con humor incorrecto, pero graciosísimo y ingenioso», reconoce.

La pregunta del millón reside entonces en entender dónde están los límites del humor si es que los hubiera. Serrano tiene claro cuál es la frontera que no se debe cruzar en las coplas. «Para mí, el límite es la elegancia. Un 'bastinazo', pero con elegancia. Sin elegancia, no», ha sentenciado. Para el chirigotero, la clave es que «hay arte ahí y que se han comido el coco bien», es decir, que la letra sea ingeniosa, independientemente de si el humor es negro o blanco.

El autor se pregunta si chirigotas tan recordadas como «Lo que salimos por gusto» (los espermatozoides) podrían salir hoy en día, afirmando que «seguramente habría gente que se ofendería». En este sentido, lamenta el desgaste de grandes autores como José Luis García Cossío 'Selu', de quien dice «no podemos cansar a los mejores», y considera que si figuras así se cansan, «como aficionados lo estamos haciendo regular».

El entierro del foam, este sábado en Salesianos

A pesar de este punto y aparte con su chirigota, el Canijo de Carmona se muestra «muy implicado» en sus nuevas facetas. Este año será el letrista de la comparsa de Nene Cheza, un reto que le atrae porque siempre le ha gustado la modalidad. Además, vuelve a colaborar con el coro de Julio Pardo, donde se centrará «más a los tangos y a los cuplés», sintiéndose «como en casa».

Y con esa mirada al próximo concurso, este sábado hará una parada diciendo adiós a su chirigota en el Colegio Salesianos de Cádiz. 'El entierro del Foam' es el nombre de un espectáculo que será un momento para recordar el «inmenso» legado de su grupo. «Ha sido la chirigota de mi vida, desde luego», confiensa, recordando los lazos familiares creados. Al rememorar los mejores momentos, el autor destaca la camaradería por encima de los triunfos: «los momentos de de grupo de esa de perder y de reírnos de las derrotas, son los que más han molado más que las victorias», concluye.