El 'Canijo' de Carmona: «He nacido en el año 2020 y tengo sólo cinco añitos. Y ya he alcanzado la meta, que era cantar aquí en el Falla otra vez»

El 'Canijo' de Carmona, genio y figura. Con genio innato y considerado ya, con el paso de los años, una de las figuras de la historia moderna del Carnaval de Cádiz. No ha ganado nunca en el Falla una chirigota de Sevilla, pero sí lo ha hecho este autor sevillano que se considera un gaditano más.

Atrás queda un susto gordo, un ictus que sufrió en los primeros días de la pandemia de coronavirus. Días, semanas, meses duros. El susto no hay quien se lo quite de encima, pero este año 2025 ha regresado al teatro de sus sueños con su chirigota. Y es que para un carnavalero no hay mejor manera de pasar página que a ritmo de caja y bombo.

Antonio Serrano, que así se llama el 'Canijo' de Carmona, era el invitado este jueves al sexto programa 'El Telonazo' de LA VOZ de Cádiz, un espacio patrocinado por Bodega Miguel Domecq Entrechuelos. Y hablaba de todo un poco: de su chirigota, de sus chirigotas, del ictus... de todo.

Ya lo adelantaba a este periódico antes de que su chirigota se estrenara en el Falla: «Pues sí, un año totalmente diferente en el capítulo personal. No tiene nada que ver después de haber sufrido un ictus y después del divorcio, incluso de haberme venido a Cádiz a vivir, pues mi situación personal es absolutamente diferente».

Cambios y más cambios. Algunos para bien. «El tema de vivir en Cádiz me ayuda muchísimo. Muy diferente a cuando estaba en Sevilla, y tenía que volver tras los ensayos. Ahora estoy a cinco minutos de mi casa y la verdad que es mucho más sencillo para todo. Me he quitado tanto estrés, que fue uno de los culpables de que me diera el ictus. Y vivo en el centro, que es donde me gusta. Estoy en la pomada, de Cádiz se escribe mejor en Cádiz».

«El teatro Falla es bonito, una maravilla. Y tras mucho tiempo sin pisarlo, te emocionas. este techo no sale siempre en la televisión», apuntaba para dar respuesta a la primera pregunta del presentador del programa, Pablo Vallejo.

«Este es el año más especial. He nacido en el año 2020 y tengo sólo cinco añitos. Tenía que ser aquí. Con prudencia, mucha ayuda. Aprendiendo a vivir sin estrés, confiando en que podía. He salido este año porque me he visto en condiciones. Ya he alcanzado la meta, que era cantar aquí en el Falla otra vez», respondía a la segunda cuestión.

El 'Canijo' de Carmona celebra vivir en Cádiz: «Salir el año pasado fue complicado porque tenia que ir y venir de Sevilla. Mas estrés, se juntaba la noche con el día. Este año se han dado las condiciones. Ya trabajo en Cádiz, ya pago el IBI. Y la sensación que tengo es que soy querido. Me preguntan por mi salud. Y eso es muy bonito. Bajo de mi casa y tengo ahí a Cádiz, un plató de cine».

Se hablaba de todo un poco. Cómo no, de las chirigotas, del COAC... del concurso del Falla. «Sigo el concurso y no me pierdo nada, ni la cantera. Hay grupos con buen futuro por delante», destacaba.

Llegó el regreso. Y ha regresado con su grupo, con su gente, con sus amigos. «En la chirigota tengo amigos que han estado conmigo en los malos momentos. Quería volver con ellos, no con cualquiera», explicaba en una entrevista íntima y personal.

En la tertulia posterior a la entrevista se sumaron a Pablo Vallejo y el 'Canijo' de Carmona los periodistas de LA VOZ de Cádiz José María Aguilera y Esther Macías.