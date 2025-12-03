Los ganadores del COAC 2025 ya tienen su sello

El Ayuntamiento de Cádiz y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz han presentado este miércoles los sellos conmemorativos de los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2025, así como del ganador del certamen de Romanceros.

Con esta tradición, se rinde homenaje a las agrupaciones que obtuvieron los primeros premios en las diferentes modalidades y que en este acto de presentación han recogido una muestra de recuerdo.

Fernando Benítez ha sido el autor de estos sellos en los que se ha reproducido la imagen del coro 'El Gallinero', la comparsa 'Las ratas', el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan', la chirigota 'Los calaíta' y el romancero 'Camina o revienta'.

Además, en este mismo acto se ha presentado el libro 'Las coplas del 61', una recopilación de las letras del Carnaval de Cádiz del año 61 y que edita el Aula desde el año 1948.

ANTONIO VÁZQUEZ

Cuidar el Carnaval

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha agradecido «la colaboración del Aula de Cultura del Carnaval, la Sociedad Filatélica Gaditana y de Correos, que nos permiten dar visibilidad y poner en valor nuestro Carnaval a través de estos sellos». Asimismo, ha destacado la labor del Aula de Cultura «porque con iniciativas como la edición de esta joya bibliográfica sobre las coplas de 1961, nos permiten mantener y cuidar nuestro patrimonio carnavalesco, además de garantizar su legado a generaciones futuras».

El presidente del Aula de Cultura, Antonio Montiel, ha puesto de relieve «el agradecimiento del Aula al Ayuntamiento, la Sociedad Filatélica Gaditana y a Correos por ayudarnos a seguir llevando a cabo iniciativas como éstas».