Garbanzos y música Rock: este pueblo de Cádiz vivirá un fin de semana único con degustaciones gastronómicas y actuaciones en directo

Trebujena celebrará este fin de semana uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes y esperados del año, el tradicional concurso del garbanzo como conejo. Se trata de un plato típico de esta localidad gaditana que todos los vecinos y visitantes en general podrán degustar el próximo domingo 7 de diciembre en el Recinto Ferial.

Como cada año, el concurso volverá a contar con la participación de un gran número de cocineros y cocineras de distintas peñas que serán los encargados de realizar los platos de garbanzo como conejo para todos los asistentes. El evento también contará con varios vinicultores especializados en la elaboración de mosto.

Los asistentes, además, podrán probar también algunos platos típicos de la gastronomía trebujenera como la sangre con tomate, el ajo caliente, las tortillas de camarones, las papas con asadura, las habas en cuero, la espoleá o la sopa de tomate, entre otros.

Garbanzos como conejos, pero sin conejo

Una de las grandes peculiaridades de los garbanzos con conejo es que, a pesar de su nombre, no llevan conejo. Se dice que el plato fue creado por los antiguos jornaleros de la zona, que empezaron a cocinar los garbanzos con las diferentes especias que se añadían a la carne de conejo para que tuvieran un sabor similar a esta debido a la dificultad que tenían para adquirirla.

Ingredientes: Garbanzos

Arroz

Aceite

Laurel

Perejil

Azafrán

Sal

Mosto trebujenero

Garbanzo Rock 2025

Además del concurso de garbanzos como conejos, Trebujena también celebrará este fin de semana el Garbanzo Rock. Se trata de un festival de música organizado por la Peña Rock Mosto que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en la Plaza Joselillo El Vázquez a partir de las 18:00 horas. Dünedain, Baja California y Mad Martin Trio serán los tres grupos que harán vibrar a los asistentes a ritmo de rock.

Imagen del cartel del Garbanzo Rock 2025 ayto. trebujena

Estos dos eventos convierten a Trebujena en un lugar muy recomendable para todos aquellos que quieran disfrutar de un fin de semana único con degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales en directo.