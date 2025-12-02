El primer Belén Viviente de Cádiz se celebrará en este encantador pueblo de la sierra: habrá degustaciones de chorizo

Imagen de archivo del Belén Viviente de El Bosque
Alejandro González

Los belenes vivientes son una de las tradiciones más típicas de la Navidad. Muchos municipios de toda Andalucía realizan este tipo de representaciones durante la época navideña que, además, se han convertido en un atractivo turístico de gran interés. En el caso de Cádiz, varios pueblos de la provincia realizarán sus respectivos belenes durante las próximas semanas.

El primero de ellos será El Bosque, uno de los municipios más encantadores de la sierra gaditana que este fin de semana realizará el primer belén viviente de la provincia. Los vecinos irán ataviados con ropa típica de época y en las diferentes calles de la localidad se instalarán elementos decorativos que convertirán a El Bosque en un Belén gigante.

Fecha y programación

El tradicional Belén Viviente de El Bosque se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 13:00 horas en la Plaza de la Constitución. Los asistentes a esta representación, además, podrán disfrutar de una programación gastronómica con diferentes degustaciones de productos y platos típicos de la zona.

Cartel anunciador del evento
Así lo ha indicado la Concejalía de Festejos y Comisión de Fiestas del municipio gaditano encargada de la organización del evento. Desde el Ayuntamiento, además, se anima a participar en esta representación que podrán disfrutar tanto los vecinos como los visitantes: «Una tarde llena de ambiente, tradición y sabor… ¡para disfrutar en familia!».

Programación gastronómica

  • 14.30 horas: Degustación de sopas «cocías»

  • Pinchos de chorizo al fuego

  • 16.00 horas: Buñuelos con chocolate

Recogida solidaria

El Belén Viviente de El Bosque también tiene fines solidarios. Durante toda la celebración se llevará a cabo una recogida de alimentos y juguetes para 'Cáritas El Bosque'. Las personas que quieran participar sólo tienen que dejar su donación directamente en el propio Belén.

Se trata, por tanto, de un plan de gran interés para las personas que quieran disfrutar de una jornada muy animada con un ambiente navideño único, donde además, será posible realizar degustaciones gastronómicas y colaborar con una causa solidaria.

