Calendario de Zambombas en Jerez en la Navidad de 2025

Las Zambombas llegan a Jerez el 21 de noviembre. Esta fiesta, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2015 y Fiestas de Interés Turístico desde 2021 por la Junta, se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios de la provincia de Cádiz. Todos los años, miles de gaditanos y foráneos visitan Jerez para disfrutarlas.

El Ayuntamiento de Jerez ha publicado el Bando que regula la concesión de autorizaciones municipales para la celebración de Zambombas, estableciéndose como periodo concreto para su desarrollo desde el viernes, 21 de noviembre al 25 de diciembre, ambos inclusive, y que incluye entre sus novedades la organización de un Concurso de Zambombas.

Calendario de Zambombas de noviembre

Aunque el inicio oficial de las Zambombas por parte del Ayuntamiento de Jerez sea el día 21 de noviembre, desde el día 14 muchos locales de la ciudad celebrarán esta fiesta típica jerezana.

14 de noviembre: Bereber: A las 19.15 horas. Calle Cabezas

14 de noviembre: Kapote. A las 23.30 horas. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13. Jerez.

15 de noviembre: Terraza Blue Monkey. A las 13.00 horas. Calle Amianto, Nº9. Jerez.

21 de noviembre: Mencanta Jerez. Pza. Silos 7. Actuación: Manuel de Cantarote. A las 17.00 horas.

21 de noviembre: La Marujona. Calle Caballeros, 2. Ameniza: Coro de la Hermandad de las Viñas. A las 17.30 horas.

21 de noviembre: Dealonso. Plaza Peones. Ameniza: Juncal. A las 18.00 horas.

21 de noviembre: Kapote. Ameniza: Flamenkería. A las 18.00 horas.

21 de noviembre: Hermandad de la Misión (Parroquia del Corpus Christi). 20.30 horas.

21 de noviembre: Hermandad de Loreto (Sede Social - Calle Clavel). 20.30 horas.

21 de noviembre: Bereber. A las 19.00 horas.

21 de noviembre: La Vega. A las 21.00 horas.

21 de noviembre: Damajuana. A las 21.00 horas. Calle Francos.

28 de noviembre: Taberna D'Recogía (Ronda del Pelirón, 37). 17.30 horas

29 de noviembre: Hermandad del Cristo del Amor (Sede social - Calle Salas). 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad de Jesús Nazareno (Capilla de San Juan de Letrán - Alameda de Cristina). 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad del Cristo del Amor (Sede social - Calle Salas) 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad del Transporte (Sede social - Calle Merced) 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad del Perdón (Jardines de la Ermita de Guía) 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad de las Tres Caídas (Plaza de San Lucas) 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad de la Salud (Patio de los Olivos - Parroquia de San Rafael) 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad del Prendimiento (Plaza del Cubo) 15.00 horas. 17.00 horas.

29 de noviembre: Hermandad de Loreto (Sede Social - Calle Clavel) 15.00 horas. 17.00 horas.

Calendario de Zambombas en diciembre

5 de diciembre: Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica (Calle Carpinteros, 5). 15.00 horas

5 de diciembre: Hermandad del Cristo de la Viga (Reducto Catedral de Jerez). 15.00 horas.

5 de diciembre: Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto (Calle Terremoto de Jerez). 18.30 horas

5 de diciembre: Hermandades del Consuelo y Resurrección (Plaza Belén). 20.00 horas.

6 de diciembre: Asociación de Vecinos San Miguel (Cruz Vieja). 15.00 horas.

6 de diciembre: P.F. Buena Gente (Plaza Basurto) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de Jesús Nazareno (Capilla de San Juan de Letrán - Alameda de Cristina) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de las Angustias (Plaza de las Angustias) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de la Soledad (Iglesia de la Victoria - Calle Porvera) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad del Cristo del Amor (Sede social - Calle Salas) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de la Esperanza de la Yedra (Ermita de la Yedra - Calle Empedrada) 15.00 horas.

6 de diciembre:Hermandad del Rocío (Bodega La Plazuela - Plaza de la Serrana) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de la Borriquita (Escuela de San José - Calle Porvera) 15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de las Tres Caídas (Plaza de San Lucas)15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad del Cristo de la Viga (Reducto Catedral de Jerez)15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad de la Buena Muerte (Sede Social - Calle Nueva, 5)15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandad del Santo Crucifijo (Plaza de San Miguel)15.00 horas.

6 de diciembre: Hermandades del Consuelo y Resurrección (Plaza Belén)15.00 horas.

