El romántico momento que se vivió durante la zambomba de Jerez este fin de semana: «Estuve ahí y fue precioso»

Las zambombas de Jerez se han convertido en uno de los acontecimientos más conocidos y populares de la Navidad. Miles de personas procedentes de toda Andalucía acuden cada año a la ciudad jerezana para disfrutar del increíble ambiente que se puede vivir en sus calles durante esta época del año al son de los villancicos interpretados por los diferentes grupos.

Se trata de una fiesta única que cada año, además, deja momentos inolvidables. Es justamente lo que han podido vivir las personas que estaban disfrutando de una de las muchas zambombas celebradas en Jerez el pasado fin de semana y fueron testigos, sin saberlo, de una escena de gran romanticismo.

Una pedida de mano en plena zambomba

El momento en cuestión ocurrió durante una zambomba que se estaba celebrando en la Plaza de San Lucas, uno de los enclaves más importantes de la ciudad durante la época de zambombas. Mientras los presentes cantaban villancicos y acompañaban la música con palmas y bailes, un joven se acercó hasta su novia, hincó rodilla y le pidió matrimonio.

La chica, al ver la situación, reaccionó con gestos de sorpresa e incredulidad en un principio, por no tardó en abrazar emocionada a su pareja y aceptar el anillo que le acaba de entregar, protagonizando ambos una imagen enternecedora mientras recibían los aplausos y los vítores de los presentes.

Los comentarios del vídeo

El vídeo de esta curiosa pedida de mano vivida en la zambomba, que ha sido compartido por @mamen.garcia.370, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, donde muchos usuarios han querido expresar su afecto por la pareja y por la belleza del momento.

«Así fue la mía también», «Para que digan que los jóvenes no son románticos», «¡Precioso! Que duren mucho tiempo y toda la vida», «Yo estuve en ese momento y fue precioso», «¡Muchas felicidades!», han sido algunos de los comentarios que ha recibido el vídeo.

Fue un momento muy especial para todos los presentes y, sobre todo, para los dos protagonistas, que a partir de ahora, siempre recordarán de forma muy especial las zambombas de Jerez.