Lucas, de Andy y Lucas, revela el verdadero motivo por el que se operó la nariz: «Mato dos pájaros de un tiro»

Andy, de Andy y Lucas, revela por fin el verdadero motivo por el que se operó la nariz

Lucas González ha sido el primer invitado de la nueva temporada de 'Me quedo contigo', un programa que se emite de forma exclusiva en Mediaset Infinity donde algunos rostros conocidos se someten a una sesión de terapia con la psicóloga Alicia González. El objetivo no es otro que ahondar en algunos temas de gran importancia emocional y sentimental para los invitados para que estos puedan superar sus traumas.

En el caso de Lucas, uno de los muchos temas que se trataron en el programa fue su nariz. Después de toda la polémica que ha generado su operación, el cantante no tuvo ningún problema en abordar el tema y contar algunos problemas que había sufrido a raíz esto, además de revelar cuál fue el motivo por el que se sometió a una cirugía.

Lucas se operó la nariz por este motivo

Como el propio cantante explica en el programa, la decisión de operarse la nariz la tomó porque tenía una desviación de tabique que le impedía respirar con normalidad. Lucas, además, quiso aprovechar la ocasión para hacerse un pequeño retoque estético y de esa forma, como él mismo afirmó, «matar dos pájaros de un tiro».

Tras la operación, sin embargo, fue cuando vinieron todos los problemas. Y es que Lucas, según sus palabras, «no fue un buen enfermo». El cantautor tenía que aplicarse una serie de cuidados para que la recuperación fuera por buen camino y no hizo caso de las indicaciones, lo que provocó que su nariz no quedara en buen estado.

No hizo caso de las indicaciones médicas

«No fui buen enfermo porque esto tiene sus cuidados, tiene sus antibióticos, tiene sus antiinflamatorios, tiene su Blastoestimulina, tiene su Rinocusi Vitamínico, tiene sus tiras… Y yo la los primeros días me lo quitaba. No había que hacer esfuerzos, tenía que estar unos cuantos días parado y yo ya haciendo pesas en el gimnasio y ¡pum!, me reventó una vena y no cicatrizó», afirma Lucas.

Seguir las pautas de los médicos y ser muy riguroso con los cuidados postoperatorios es fundamental en este tipo de cirugías tan delicadas, pues de lo contrario, se corre el gran riesgo de que la zona operada no se recupere de la forma adecuada. Es justamente lo que le ha ocurrido a Lucas González, que ahora ha querido contar su experiencia en televisión para intentar superar su trauma.