El cantante Anuel lleva tatuado en su brazo a este Señor de Jerez: «Sorpresas que se lleva uno»

Anuel AA es uno de los cantantes de reguetón más populares de los últimos años. A pesar de haber protagonizado algunas polémicas y controversias legales, el artista puertorriqueño se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música urbana latina a nivel mundial gracias a sus numerosos éxitos y sus colaboraciones con cantantes de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna o Karol G, entre otros.

Lo que muchos no saben de Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, es que tiene una curiosa vinculación con la provincia de Cádiz. Más concretamente, a través de uno de los tatuajes que tiene en su cuerpo, donde se representa una imagen que procesiona en Jerez de la Frontera cada Semana Santa.

El tatuaje jerezano de Anuel AA

El artista puertorriqueño es un enamorado de los tatuajes. Los luce por prácticamente todo su cuerpo y algunos son especialmente llamativos, como es el caso de un imponente tatuaje que tiene en su brazo derecho, donde el cantante ha querido demostrar su fuerte creencia religiosa.

Lo más curioso de todo es que, para ello, decidió tatuarse una imagen de la Semana Santa de Jerez. Se trata del Señor de la Salud de San Rafael, una obra realizada por el imaginero sevillano Fernando Aguado en el año 2012 que procesiona cada Martes Santo en la ciudad jerezana.

La sorpresa del imaginero

Fernando Aguado, autor de la talla, ha compartido unas imágenes del tatuaje del cantante en su cuenta personal de X para expresar su sorpresa, pues no tenía conocimiento de que una de sus obras luciera en la piel de Anuel AA.

El rapero Anuel tiene tatuado en el brazo el rostro de mi Señor de la Salud de @hdadsanrafael de Jerez. Sorpresas que se lleva uno. pic.twitter.com/erwY9rGkcN — FERNANDO J. AGUADO (@fernandojaguado) November 29, 2025

«El rapero Anuel tiene tatuado en el brazo el rostro de mi Señor de la Salud de @hdadsanrafael de Jerez. Sorpresas que se lleva uno», afirma el imaginero en redes sociales adjuntando dos imágenes del tatuaje. En estas se puede apreciar que el puertorriqueño también tiene el rostro de una virgen justo debajo de la talla de Aguado, aunque en este caso, no se ha podido identificar de qué imagen se trata.

La Semana Santa de Jerez es universal y puede llegar a cualquier persona del mundo, como es el caso del artista Anuel, que ha quedado cautivado ante la belleza del Señor de la Salud hasta el punto de querer tenerlo tatuado en su propia piel.