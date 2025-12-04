El curioso reto que ha completado un gaditano después de un año entero: «Se me ha hecho un poquito largo»

Nico Pardo es un surfista e instructor de surf de Puerto Real que el pasado año se propuso realizar un reto muy curioso en las playas de Cádiz: surfear durante los 365 días del año. Empezó su peculiar aventura en diciembre de 2024 y esta semana, después de 12 meses, ha conseguido cumplir su misión.

El joven de 26 años ha estado durante un año entero surfeando en las diferentes playas de Cádiz sin fallar ni un solo día en su reto. Una hazaña muy meritoria que el propio Nico ha compartido a través de sus redes sociales (@nicosurferito), donde el gaditano ha estado publicando vídeos cada día para demostrar que estaba cumpliendo con su desafío.

El último día del reto

Después de 364 días, Nico Pardo ha compartido esta semana en sus redes sociales el vídeo de la última sesión de surf con la que da por completado su reto. El joven, además, quiso surfear en esta ocasión con un traje de chaqueta puesto encima del neopreno, pues se trataba de un día muy especial.

«Se me ha hecho un poquito largo a la vez que corto», afirma el joven al comienzo del vídeo justo antes de realizar un agradecimiento a todas las personas que le han ayudado en este reto, especialmente su madre, que también aparece en el vídeo abrazando a su hijo justo antes de entrar en el agua para realizar la última sesión de surf del desafío.

No ha dejado de surfear durante ningún día

Para poder completar el reto, Nico ha tenido que tener una constancia absoluta, lo que implicaba no dejar de surfear día tras día independientemente de las condiciones climáticas o de su estado de ánimo. En algunos de los vídeos que ha publicado el surfista a lo largo del año, de hecho, ha comentado que algunos días no tenía ganas de realizar el reto porque no se encontraba bien anímicamente. La lluvia, el frío o el mal estado del mar también han supuesto un impedimento durante muchos días.

Nico, sin embargo, ha sido capaz de sortear todos estos problemas y ahora puede decir que ha conseguido completar este reto que se propuso hace justo un año. Una hazaña de gran mérito muy aplaudida por los numerosos usuarios que han estado siguiendo su aventura a través de las redes sociales.