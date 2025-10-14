Así es el sorprendente negocio que Lucas, de Andy y Lucas, acaba de abrir en Toledo: «Esto es una pasada»

Se acabó. Después de más de 20 años de carrera musical y tras finalizar una larga gira de varios meses, 'Andy y Lucas' puso punto y final a su trayectoria el pasado fin de semana en Madrid. El mítico dúo se despidió de sus fans en un concierto muy emotivo donde Andy Morales y Lucas González compartieron escenario por última vez.

Ambos empiezan ahora una nueva etapa de sus vidas y el primero en anunciar su próximo proyecto ha sido Andy, que no ha tardado en comunicar que emprenderá su carrera musical en solitario. Lucas, por su parte, no ha dado información concreta sobre cuál será su próxima aventura, aunque hace unos días dio a conocer un proyecto en el que lleva trabajando mucho tiempo y que ahora se podría convertir en su gran motivación tras abandonar los escenarios.

Así es su escuela musical

El cantante gaditano ha inaugurado un centro llamado 'Son de Amores' en Yuncos, un municipio de la provincia de Toledo muy cercano a Yeles, el pueblo en el que reside actualmente. Se trata de una escuela de música y danza en la que ya se han matriculado más de 200 alumnos que tendrán una oportunidad única para aprender a desarrollar su talento de la mano de Lucas González, director musical de este centro.

Todos ellos podrán dar clases de canto o aprender a tocar instrumentos como la guitarra, el piano, la batería o el violín, además de aprender a bailar todo tipo de danzas, desde algunas clásicas como el flamenco o las sevillanas, hasta algunas más modernas. El centro, además, cuenta con un espacio dedicado al yoga y al pilates, por lo que se trata de un proyecto que también pretende fomentar ejercicios y prácticas saludables entre los alumnos.

La curiosa decoración del centro

Lucas González compartió hace unos días un vídeo en sus redes sociales mostrando cómo es el interior del centro, que ha sido decorado por Rotprint. Como se puede ver en las imágenes, toda la decoración de la escuela hace referencia a la carrera musical del cantante, con varias fotografías de sus conciertos. Las aulas, incluso, tienen el nombre de las canciones más míticas del grupo como 'Son de amores', 'Tanto la quería' o 'Y en tu ventana'.

Se trata de un proyecto muy especial e ilusionante para Lucas, que seguirá de esta forma vinculado al mundo de la música tras su reciente separación con Andy. El gaditano deja los escenarios de forma momentánea para dirigir este nuevo centro en el que podrá ayudar a sus alumnos a desarrollar su talento musical.