Andy y Lucas, en plena crisis, cancelan su concierto en A Coruña: «No veo seguir cantando con él, ahora mismo no»

Andy y Lucas, en plena crisis, han cancelado su concierto previsto para este domingo 5 de octubre en A Coruña.

Así lo han confirmado los promotores del evento alegando problemas de producción, pero sin ofrecer ningún detalle más sobre lo sucedido. Un comunicado enviado a todas las personas que había adquirido entradas en el que aseguraban que en las próximas horas se procederá al reembolso del importe íntegro de la entrada.

El dúo gaditano, que ya ha anunciado que se separa y tiene entre manos una gira de despedida, lleva meses de difícil relación y con cruces de declaraciones entre uno y otro

Esta cancelación coincide con unas declaraciones de Andy sobre la gira en 'El Debate': «Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira». Andy Morales ha estallado: «No veo seguir cantando con él, ahora mismo no».

Quedan días para que Andy y Lucas digan adiós definitivamente a su carrera conjunta en la música. Será, si no se suceden más cancelaciones, en el Palacio de Vistalegre de Madrid donde los cantantes cerrará su gira 'Nuestros últimos acordes'.

Pero su concierto en La Coruña, que tenían pensado ofrecer este domingo en el Palacio de la Ópera, ya ha sido cancelado.

Noticias que no hacen si no avivar los rumores sobre una posible mala relación entre ambos alimentadas por las declaraciones de Lucas hace unas semanas en un programa de televisión hablando mal de Andy.

«No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no», señalaba.

«Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante...», añadía.

