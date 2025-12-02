MÚSICA

Los Delinqüentes actuarán este verano en Cádiz: fecha, lugar y compra de entradas

Tras 15 años, el grupo ha anunciado su vuelta a los escenarios con una gira que les traerá hasta la capital gaditana

Macarena García

Los Delinqüentes han anunciado que vuelven a los escenarios 15 años después con una gira que les llevará a a actuar en las principales ciudades españolas.

Dentro de las fechas del tour, se encuentra Cádiz. El grupo estará en el Cádiz Music Stadium el próximo 4 de julio para celebrar el 25 aniversario de «El sentimiento garrapatero que nos traen las flores», su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 5 de diciembre a las 11:00h en www.cadizmusicstadium.com.

Otras confirmaciones

La confirmación de Los Delinqüentes se suma a las de Aitana el 12 de julio y Leiva el 18 de julio. Próximamente se conocerán los demás artistas que completarán el cartel veraniego en el Cádiz Music Stadium.

