Golazo por la escuadra de Jennifer López en el estadio del Cádiz CF

«Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando. Con más fuerza que un huracán...», canta Melody en una eurovisiva canción que ha llegado a todos los oídos. Y una diva es... Jennifer López. Como anillo al dedo. La diva latina del Bronx.

La artista de talla internacional se ha entregado a Cádiz en cuerpo y alma ofreciendo un show espectacular. «No me gusta mucho, pero había que venir sí o sí: ¡Es Jennifer López!», se destacaba entre el público antes del esperado concierto en el estadio del Cádiz CF. Su juego puede gustar más o menos, pero la cantante estadounidense de origen puertorriqueño se ha marcado este sábado en el Nuevo Mirandilla todo un golazo por la escuadra.

Cádiz, tras el estreno del pasado martes en Pontevedra, ha sido el segundo de los escenarios elegidos en España para el esperado regreso de la artista con 'Up All Night', la primera gira que hace desde 2019 y tras cancelar la prevista para el año pasado por motivos personales.

Esto es Cádiz y aquí hay que... cantar, bailar, disfrazarse... Y Jennifer Lopez, que ha vuelto por todo lo alto ofreciendo a sus fans un viaje a través de su amplia carrera, ha tirado, como era de esperar, de diferentes estilos, de distinta ropa, siempre brillante, y de coreografías variadas. En el lanzamiento del balón hacia la escuadra de la portería de Fondo Norte del viejo Carranza se ha podido ver también una patada al paso del tiempo por parte de una JLo renacida,

Casi dos horas de concierto que han dado para todo. Jennifer López ha tirado de sus canciones más conocidas para romper el hielo en una noche fresca y ha aprovechado la recta final para presentar algunos de sus nuevos temas, que todavía no han sido publicados. Entre medias, palabras como show y espectáculo que no hay que tener miedo en repetir. Ha cantado en inglés y ha cantado en español. Y también se ha atrevido a soltar algunas palabras sin música hacia el público: «Hola Cádiz... ¿cómo están? ¿Ready?".

Tiempo para todo. Tiempo para mostrarse diva, tiempo para recuperar el cuero y recordar sus temas de hip hop, tiempo para volver a apostar por los brillantes, tiempo para sacar a relucir su faceta de bailarina, sacando la bandera de la sensualidad. El control ha estado en sus manos en todo momento, apoyado con un amplio elenco de artistas.

Tiempo para 'On the floor' y 'Save me tonight'. Tiempo para 'Jenny from the Block'. Tiempo para 'I'm into you'. Tiempo para 'Gracias a la vida' de Mercedes Sosa. Tiempo para la nueva 'Wreckage of You', una de las canciones más personales de su carrera. Y tiempo para la bailonga 'Let's get loud' y, como último regalo, inesperado tras abandonar el escenario, 'El anillo'.

Después de Pontevedra y Cádiz, le llegará el turno sin dilación a Fuengirola (este mismo viernes 11 de julio) y posteriormente a Madrid (13 de julio), entre otras ciudades, para disfrutar de una artista internacional con más de tres décadas de carrera como cantante, bailarina y actriz.