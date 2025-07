El momentazo de Jennifer López en Cádiz: cantó 'El Anillo' por primera vez después de cinco años

Llegaba Jennifer López a Cádiz, al estadio del Cádiz CF, ante una gran expectación por el que sin duda era el concierto más mediático de este verano. La artista internacional desplegaba sus encantos en el escenario con mucha coreografía a un ritmo vibrante y demostrando una energía que contagiaba al respetable.

El público acompañaba a ratos algunas de sus canciones, las más conocidas, y agradecía los guiños que Jennifer López hacía a Cádiz con algunas palabras en el español.

La diva latina del Bronx empezaba con 'On the floor' para levantar a sus fans y después siguieron canciones como 'Save me tonight', 'Jenny from the Block', 'I'm into you'... También interpretó en perfecto castellano 'Gracias a la vida' de Mercedes Sosa... Se volvió flamenca con un espléndido mantón de manila y acompañada de guitarra española y caja...

Jennifer López lo dio todo en Cádiz... Casi al final del show llegaba una de las canciones más conocidas de la intérprete 'Let's get loud'. Tras casi dos horas el público pedía 'El Anillo' y se apagaron todas las luces como si fuera el fin. Pero al poco tiempo, reapareció... Ahí estaba, 'El Anillo', para cerrar de la mejor forma su paso por Cádiz.