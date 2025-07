El actor gaditano Néstor Rubio repite en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con Ifigenia

El Festival de Teatro Clásico de Mérida es uno de los grandes eventos de la cultura nacional. Este martes 15 y miércoles 16 de julio llega al Teatro Romano, 'Ifigenia' de Silvia Zarco. La obra cosechó un gran éxito en la pasada edición y este año repetirá. Será la primera vez que un mismo montaje se haga dos años seguidos.

El actor gaditano Néstor Rubio participa en este montaje interpretando al personaje de Aquiles y volver a Mérida ha sido una gran sorpresa para él: «Yo ya me iba convencido a que si volvía a visitar el festival sería dentro de algún tiempo, por lo menos dos años, entonces de repente que te digan que vas a estar programado otra vez, pues es bastante sorprendente y una alegría increíble. Además hay un ritual que hacen los actores, no recuerdo ahora mismo cómo es, pero tienes que tocar uno de los escalones para volver a pisar Mérida, entonces yo lo hice con muchísima fe y al final pues mira, parece ser que dios o el universo me ha escuchado».

Un regreso con un personaje que está siendo muy valorado por público y crítica y que, tal y como reconoce, «me está dejando en una buena posición como actor, que es un trabajo de mucho sacrificio y entonces yo estoy contentísimo porque además tengo unos compañeros que son los mejores». Sobre Aquiles cuenta que «es un personaje con el que se identifica la gente porque hace lo que realmente quería hacer el espectador, que es rebelarse contra la injusticia y demandar derecho y justicia, sobre todo para los personajes que no pueden hacerlo y que no tienen la misma voz ni el mismo peso».

Mérida era uno de sus grandes sueños «que yo veía inalcanzable hace unos años» y, una vez cumplido, la ambición se mantiene intacta y asegura que le encantaría «estar en el Español o en el Centro Dramático Nacional».

Una de las cosas especiales que tiene el teatro para Rubio es «esa adrenalina en la que no hay segunda oportunidad y eso hace que estés viviendo la historia a la par que el espectador prácticamente. Entonces, es la magia que tiene lo efímero del teatro». Y, además, más especial aún en un lugar como Mérida: «supongo que será porque los romanos lo hicieron muy bien y será cuestión también de arquitectura, pero sientes ese momento único que no se va a repetir nunca. De hecho, el espectáculo lo inicio yo con una partitura de movimientos y yo se lo pido a los dioses, a Ceres, que la tengo justo encima de mí en el teatro, y se lo ofrezco como un acto prácticamente sagrado, aunque parezca de locos». Se trata de vivir y disfrutar del momento «que no se va a volver a repetir. La gente que te está mirando enfrente no va a volver a estar ni en ese mismo momento, ni en esa misma forma, así que es precioso eso».

Más teatro para Cádiz

Desde su posición, Néstor reclama más atención al teatro en Cádiz: «decían antes que Cádiz era la puerta del comercio de América y Europa, pues yo creo que debería ser también la puerta de la cultura entre América y Europa y creo que se debería enfocar más en eso». También asegura que «en estas circunstancias es muy complicado estar en Cádiz».

Para erl actor, hay que pisar fuerte, porque Cádiz tiene que estar ahí arriba. «Hay que mirar a lo más alto, porque se lo merece, básicamente Cádiz se lo merece».

