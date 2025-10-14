Música

Aitana anuncia concierto en Cádiz el próximo verano

La cantante ha comunicado ya algunas fechas para su gira mundial

L. V.

Cádiz

La cantante española Aitana estará en Cádiz en 2026. En su página web ha publicado algunas fechas de su gira mundial para ese año, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.

El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo y n el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

En Septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

En Octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En Noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.

