Leiva confirma concierto el próximo verano en Cádiz: fecha, lugar y entradas

El cantante y compositor Leiva ha confirmado una de las paradas más esperadas de su nueva gira, 'Fin de la gira', con la que recorrerá España durante el verano de 2026. El artista madrileño llegará a Cádiz el 18 de julio, donde ofrecerá un gran concierto en el estadio Nuevo Mirandilla dentro de su Tour Gigante, que promete ser uno de los eventos musicales del año.

Tras agotar entradas en otras ciudades, Leiva prepara un espectáculo de gran formato en el que repasará los grandes éxitos de su carrera, desde sus inicios con Pereza hasta los temas más recientes de su discografía en solitario. El concierto en Cádiz se enmarca dentro de una gira que combinará una potente producción visual, una cuidada puesta en escena y un repaso por su inconfundible estilo rock-pop.

Las entradas para el concierto de Leiva en Cádiz estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales del artista y plataformas de venta online. Se espera una gran demanda, ya que el músico mantiene una fiel base de seguidores en Andalucía, donde siempre ha cosechado llenos absolutos.

Con esta nueva cita en Cádiz, Leiva reafirma su conexión con el público andaluz y promete una noche inolvidable de música, energía y emoción bajo el cielo gaditano.

