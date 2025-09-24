Lucas, de Andy y Lucas, explota ante la prensa por una acusación de un promotor: «¡Si yo soy millonario! He vendido tres millones de discos»

Lucas, de Andy y Lucas, explota ante la prensa por una acusación de un promotor

Lucas González vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. El cantante de 'Andy y Lucas' ha decidido salir al paso a raíz de la acusación que ha recibido por parte de un promotor que le acusa de deberle 360.000 euros. El gaditano ha negado de forma rotunda la acusación e incluso ha calificado a este individuo de sinvergüenza.

«Le estoy dando cancha a un sinvergüenza, que lo sepáis. Es mentira total», afirmó Lucas recientemente ante los medios de comunicación, que se desplazaron hasta su domicilio particular para preguntarle sobre esta nueva polémica. El cantante, además, explicó que se está planteando denunciar a este hombre que le acusa de deberle dinero.

La respuesta irónica de Lucas

Una de las preguntas que la prensa le realizó a Lucas estaba relacionada con unas supuestas pruebas que tiene el promotor para demostrar su acusación, aunque según el gaditano, dichas pruebas no existen. El cantante, incluso, acusó de forma irónica a una de las periodistas de haberse inventado la existencia de pruebas: «¿Pero qué pruebas? ¿Qué audios? No, eso no lo tienes, eso te lo acabas de inventar tú. Vas con mala leche».

Ante la pregunta de otra de las periodistas que se refirió a unas supuestas deudas que tenía Lucas, el cantante fue tajante y también tiró de ironía: «¿Qué deuda tengo yo? Si yo soy millonario. ¿A mí qué me estás contando de deuda? Si he vendido tres millones de discos. Lo siento si suena muy prepotente de cara a la cámara».

El cantante explicó su versión de los hechos

Lucas aprovechó su breve intervención ante los medios para explicar qué era lo que había ocurrido entre él y el promotor que le está acusando de deberle dinero. El cantante afirmó que él no tenía nada firmado con este individuo y que, por tanto, no le debe nada: «Se lo ha inventado todo. El tipo viene, me presenta un tipo para hacer la gira y me deja tirado antes de hacerla, no hay nada firmado y coge y se quiere quedar en la gira. Y digo no, ya no me vales para nada. Y ahora me pide que yo le pague todas las giras, que las he hecho yo con Andy…».

El cantante ha querido defenderse así de la acusación de su promotor intentando zanjar esta nueva polémica que ha salpicado al grupo. Lucas, además, reconoció que tomaría acciones legales contra su promotor debido a sus acusaciones, afirmando que intentará 'sacarle todo lo que tenga'.