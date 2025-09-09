Lucas, de Andy y Lucas, se sincera en televisión: «Es de valentía estar aquí sentado teniendo la nariz como la tengo»

Después de toda la polémica generada a raíz de su operación de nariz, Lucas González ha decidido abrirse en canal en televisión. El cantante será el gran protagonista del primer programa de la nueva temporada de 'Me quedo contigo', un espacio que se emite de forma exclusiva en Mediaset Infinity en el que rostros conocidos se someten a una sesión de terapia con la psicóloga Alicia González.

La cadena ha publicado un breve adelanto en sus redes sociales con algunos de los momentos más destacados del programa, donde Lucas aborda temas de gran importancia para él como los problemas que ha tenido a raíz de su operación de nariz, su futuro musical tras la separación del mítico dúo o su vida personal.

Los problemas que le ha generado su operación de nariz

«Creo que también es de mucha valentía estar aquí sentado teniendo la nariz como la tengo», afirma Lucas en el pequeño adelanto compartido por Mediaset. El cantante, visiblemente afectado por el tema, afirma que se encuentra en pleno proceso de recuperación de su nariz e incluso tuvo que parar el programa por sufrir sangrados en la zona.

El gaditano volvió a confesar que su nariz no quedó en buen estado tras su operación porque él no fue un buen enfermo. Además, reveló que ha vivido situaciones muy desagradables por este problema, como una ocasión en la que una persona le puso una bolsa de droga encima de la mesa para incitarle a consumir de forma satírica mientras cenaba con su hijo. «Venga, vamos a probarla», le dijeron.

@mediasetinfinityes Lucas González, miembro del dúo 'Andy y Lucas', abordará sus miedos e inseguridades con la ayuda de la psicóloga Alicia González en la nueva entrega de #MeQuedoConmigo 👤 El miércoles 10 de septiembre, estreno en #MediasetInfinity ♾ #quever #tventiktok #mediasetespaña ♬ sonido original - Mediaset Infinity

El futuro musical del grupo

El grupo 'Andy y Lucas' se separará definitivamente tras su último concierto de la gira previsto para el próximo 10 de octubre en Madrid. Ante la posibilidad de que Andy comience su carrera en solitario tras la separación, Lucas lo tiene claro: «Tú no sabes lo que yo me alegraría».

Otro momento muy personal de la terapia fue cuando el cantautor recordó a su familia, especialmente, a su padre y a su hermano recientemente fallecido. «Le dije que le quería muchísimo, y que había sido un padre maravilloso», afirma sobre su padre. Respecto a su hermano, Lucas confesó que su pérdida fue un duro golpe para él: «Lo de mi hermano ha sido también muy duro. Tuvo un accidente de moto y le tocó bastante».

El sueño que quiere cumplir

Después de una carrera musical plagada de éxitos, Lucas confiesa en el programa cuál es el gran premio que aún no tiene y que sueña con conseguir algún día: «La medalla de oro de Andalucía. Cualquier día se la van a dar a un conejo que está en el campo antes que a nosotros».

Son algunas de las declaraciones más destacadas de este programa que se emitirá el próximo miércoles 10 de septiembre y que se podrá ver exclusivamente en Mediaset Infinity. Un espacio en el que Lucas González revelará algunos aspectos de su vida que mucha gente desconoce.