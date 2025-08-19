Juan del Val y Nuria Roca disfrutan de unos días de vacaciones en este increíble hotel de la costa de Cádiz: «Hoy hacía menos Levante»

La provincia de Cádiz es uno de los principales destinos turísticos de España durante los meses de verano. En esta época del año, miles de personas procedentes de todo el país viajan hasta la costa gaditana para disfrutar de sus increíbles playas, su fantástico ambiente y su extraordinaria gastronomía.

Es el caso de Juan del Val y Nuria Roca, dos de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. El escritor y la presentadora están disfrutando de unos días de vacaciones en la costa de Cádiz en compañía de sus tres hijos y se están hospedando en uno de los hoteles más increíbles de la provincia.

El hotel elegido por Juan del Val y Nuria Roca

El hotel escogido por la célebre pareja para sus vacaciones en Cádiz ha sido el Palacio de Sancti Petri Grand Meliá, uno de los complejos más espectaculares de la provincia. Se trata de un lujoso hotel de cinco estrellas que se encuentra en la urbanización Novo Sancti Petri, en la misma playa de La Barrosa.

El complejo es un antiguo palacio neomudéjar con un diseño de influencias árabes y patios de estilo andaluz. Cuenta con habitaciones perfectamente equipadas, algunas de ellas con terrazas privadas, además de un gran número de comodidades y servicios. También dispone de un spa, un gimnasio, una increíble piscina e incluso un restaurante con dos Estrellas Michelín llamado Alevante que está dirigido por el prestigioso chef Ángel León. Un lugar único donde es posible disfrutar de una experiencia increíble en plena costa de Cádiz.

Las imágenes de la pareja disfrutando de sus vacaciones

Tanto Nuria Roca como Juan del Val están compartiendo su experiencia en la costa de Cádiz en sus redes sociales. Ambos han publicado varias imágenes y vídeos en algunas estancias del hotel y en la playa de La Barrosa, donde están disfrutando de una experiencia única en compañía de sus hijos y algunos amigos.

Cádiz es un destino idílico para los amantes de la playa y la gastronomía, como es el caso de Nuria Roca y Juan del Val, que este verano han querido disfrutar de los muchos encantos que ofrece uno de los lugares más increíbles de la costa gaditana.