El chef Ángel León recomienda visitar estos tres chiringuitos de Cádiz: «Son templos de la sal, del humo y de las brasas»

Cádiz está considerada como un auténtico paraíso de la gastronomía. En los miles de bares, restaurantes y chiringuitos que se extienden por la provincia es posible disfrutar de una serie de platos y sabores únicos que se realizan con los extraordinarios productos de la zona. Algunos de ellos, incluso, se han convertido en lugares de referencia dentro de la provincia.

Es el caso de tres chiringuitos que se encuentran en plena costa gaditana y que han sido recomendados recientemente por Ángel León, uno de los chefs más prestigiosos del país. El gaditano ha sido entrevistado por la web gastronómica Gastro y ha destacado tres chiringuitos de Cádiz donde es posible vivir una experiencia culinaria única.

Chiringuito Salvador

Imagen de un plato del Chiringuito Salvador Chiringuito Salvador

El primer lugar recomendado por Ángel León es el Chiringuito Salvador, que se encuentra en El Puerto de Santa María, la localidad natal del chef. En este chiringuito de diseño moderno ubicado en la playa de Las Redes, es posible disfrutar de una oferta gastronómica única en la que destacan los pescados frescos, el atún rojo y los fritos, además de otros platos típicos de Cádiz.

Restaurante Las Rejas

Restaurante Las Rejas Restaurante las rejas

El segundo lugar que recomienda el cocinero gaditano es el Restaurante Las Rejas, ubicado junto a la popular Playa de Bolonia. Su carta está compuesta por productos frescos de la zona, destacando algunos platos muy populares como las tortillas de camarones, los carabineros, las croquetas de choco, el calamar a la plancha, el atún en manteca o los pescados fritos en general.

Cantina del Titi

Imagen del local cantina del titi

La última recomendación del chef del mar es la Cantina del Titi, un conocido chiringuito que se encuentra en la Playa de la Casería, en San Fernando. Este pintoresco local, que cuenta con casi 100 años de historia, cuenta con una extensa carta en la que destacan, sobre todo, los pescados fritos y a la plancha, además de los mariscos y otras elaboraciones típicas de Cádiz. Otro de los encantos del chiringuito es que se encuentra a pocos metros del mar, ofreciendo a los comensales una sensación única.

Ubicaciones: Chiringuito Salvador: Calle Mar Egeo, 1, El Puerto de Santa María

Restaurante Las Rejas: El Lentiscal, s/n, El Lentiscal

Cantina del Titi: Playa de la Casería, s/n, San Fernando

«Para mí no son sólo lugares donde se come, son parte de nuestra memoria emocional y de nuestra cultura más viva. Son templos de la sal, del humo, de las brasas… Donde los atardeceres huelen a espetos y las cervezas se beben con los pies en la arena», afirma Ángel León en la entrevista refiriéndose a estos tres chiringuitos. Tres lugares únicos donde es posible disfrutar del auténtico sabor de Cádiz.