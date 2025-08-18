El bar de la costa de Cádiz en el que la gente hace colas de casi dos horas para comer: «La experiencia merece la pena»

Algunos pueblos de la costa de Cádiz sufren una gran masificación durante los meses de verano. Sobre todo, aquellos que son famosos por tener playas increíbles, un ambiente muy animado y una oferta gastronómica única, como es el caso de Tarifa, que se ha convertido en uno de los principales destinos del turismo costero.

Esto, en ocasiones, puede suponer un gran problema para los propios turistas, pues debido a la masificación, muchos lugares del municipio se saturan en exceso, como ocurre en los bares y restaurantes. En uno de ellos, incluso, algunos comensales tienen que hacer largas esperas que, en ocasiones, pueden superar la hora y media.

¿Cuál es el bar?

Un conocido tiktoker gastronómico llamado VyC and Food (@vycandfood) ha estado recientemente en Tarifa para descubrir cómo es su gastronomía. Durante su visita, el creador de contenido fue al bar El Lola, una taberna de tapas de estilo flamenco que se encuentra en pleno centro del municipio.

Este local es conocido por su gran oferta gastronómica y, sobre todo, por su gran ambiente. Los camareros, incluso, salen a la calle con micrófonos para cantar y animar a los clientes con sus shows. El único problema de este bar, como ha podido comprobar el tiktoker, es que a veces, debido a su popularidad, hay que hacer largas esperas para poder conseguir una mesa.

Casi dos horas esperando para coger una mesa

Como cuenta @vycandfood en el vídeo, para poder conseguir una mesa tuvo que esperar una hora y 45 minutos. Llegó al restaurante a las 20:30 horas y no se sentó hasta las 22:15 horas. En el vídeo, además, muestra imágenes de la gran cola que se forma en la puerta y que llega prácticamente hasta el final de la calle.

¿Mereció la pena la espera?

La gran duda que tenía el creador de contenido era si realmente merecía la pena esperar tanto tiempo para comer en un restaurante. Una pregunta que respondió de forma clara: «¿Se come bien? Sí. ¿Vendría si no he venido nunca a comer aquí? Sin duda. ¿Tiene buen precio? Sí. ¿El trato es bueno porque son chavales muy majos? Sí, montan un buen show. ¿Me ha volado la cabeza con la comida? No. Repetiría sin duda si no tuviera que esperar dos horas de cola».

#ellola #tarifa #cadiz #verano #comerentarifa #comerporcadiz ♬ sonido original - VyC and Food @vycandfood EL LOLA (TARIFA) TAPAS Y FLAMENCO Primer sitio donde cenamos en este verano en la costa de Cádiz. Nos referimos a @el_lolatarifa Bar de tapas y flamenco viral que absolutamente todos los días en verano está petado y eso es por algo. Aviso, preparaos para esperar salvo que vayáis a las 19:30. Nosotros fuimos 20:30 y no nos sentamos hasta las 22:15. Primero te apuntan y después te avisan para sentarte. Merece la pena? Pues para una vez si. Su comida está rica, su trato es excelente y se lo curran para que todo funcione. Comida tipo raciones o media raciones incluso tapas por lo que puedes probar varias cosas diferentes y con una muy buena relación calidad precio Precio: 25 € por persona aprox NO RESERVAN. Vas y te apuntas C. Guzmán el Bueno, 5, 11380 Tarifa, Cádiz #vycandfood

Durante su visita, el tiktoker probó algunos de los platos más conocidos de la carta como la ensaladilla, la ensalada de tomate con melva, el bocata de atún rojo, el bocata de retinto, el bocata de calamares o el tartar de atún rojo.

«En relación calidad precio se sale y los chavales son unos máquinas. El Lola en Tarifa, para venir al menos una vez en tu vida, porque la experiencia merece la pena», afirma el creador de contenido, que valoró de forma muy positiva el restaurante salvo por el pequeño inconveniente de tener que esperar tanto tiempo para comer.