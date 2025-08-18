Un pueblo de Cádiz celebra muy pronto el Festival del Chicharrón: se repartirán más de 170 kilos

El verano en Chiclana tiene sabor propio… y no podía faltar el más auténtico de todos: el del chicharrón. El próximo miércoles 27 de agosto, a partir de las 20.30 horas, la plaza de Las Bodegas se convertirá en el punto de encuentro de vecinos y visitantes para celebrar la octava edición de la Fiesta del Chicharrón, una cita que ya se ha hecho un hueco en el calendario gastronómico de la ciudad.

Manuel Muñoz, de Carnicería Blas Muñoz, mostrará en directo cómo se elabora este manjar que tantos paladares conquista.

Chicharrones gratis

Nada menos que 170 kilos de chicharrones estarán listos para ser degustados de manera totalmente gratuita. Un auténtico festín que contará con la participación de productores locales de primer nivel: Carnicería Ariza, Bar-Carnicería El Colinero, Carnicería Francisco Alcántara, Autoservicio José Luis Marco y Carnicería La Blanca Paloma.

Fiesta del Chicharrón 2025 Localidad: Chiclana de la Frontera

Lugar: Plaza de Las Bodegas

Fecha: 27/08/2025

Horario: 20.30 horas

Precio: Gratuito

Música

La fiesta no se quedará solo en lo gastronómico: también habrá música y ambiente para disfrutar en buena compañía. El público podrá vibrar con la voz de Anabel Rivera y su espectáculo Per-versiones flamencas, en el que contará con Miguel Catumba como artista invitado, y con el ritmo fresco del trío Bahía Azul.

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, destacó que este evento busca «reforzar la marca Chicharrón de Chiclana y atraer tanto a chiclaneros como a visitantes al centro de la ciudad, apoyando al comercio y a la hostelería local». Una idea que comparten los propios carniceros participantes. Blas Ramírez animó a la ciudadanía a acercarse y disfrutar de «un producto de calidad y garantía, ya sea en su versión pequeña o especial», mientras que Silvia Ariza subrayó que hay incluso «personas de fuera que han llamado para organizar sus vacaciones coincidiendo con la fiesta».

Aprovecha esta oportunidad de degustar el sabor de una tradición con música y buen ambiente en la plaza de Las Bodegas. Y lo mejor: con un bocado irresistible y gratuito.