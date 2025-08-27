Emma García disfruta de sus vacaciones en este mágico lugar de la costa de Cádiz: «Me encanta»

Emma García disfruta de sus vacaciones en este mágico lugar de la costa de Cádiz

La provincia de Cádiz es un destino idílico durante el verano. Sus fantásticas playas, su ambiente y su extraordinaria gastronomía convierten al litoral gaditano en una de las principales opciones para las personas que quieren disfrutar de sus vacaciones en un lugar único, como es el caso de Emma García.

La célebre presentadora de Mediaset ha estado visitando Cádiz este verano para disfrutar de unos días de descanso. Ella misma ha publicado una serie de imágenes en sus redes sociales donde se la puede ver posando en uno de los lugares más mágicos de la provincia gaditana.

El lugar de la costa de Cádiz que visitó Emma García

El rincón del litoral gaditano que estuvo visitando Emma García fue Zahara de los Atunes. Esta pequeña localidad se ha convertido en uno de los destinos más populares de la costa de Cádiz. Su increíble playa de aguas cristalinas, su ambiente familiar y su gastronomía, con el atún rojo como principal protagonista, son algunos de los motivos que han convertido a Zahara en un destino único que atrae cada verano a miles de personas, como es el caso de la presentadora vasca.

Allí, además, tuvo la oportunidad de visitar a su gran amiga Paz Padilla, que actualmente está regentando el chiringuito El Trompeta Beach. «Hay amigas que son hogar y Emma García es una de ellas. Vino de sorpresa a visitarme a El Trompeta Beach y me regaló una noche inolvidable. Gracias por estar siempre, te quiero», expresó la gaditana en redes sociales.

Paz Padilla y Emma García coincidieron en Zahara paz_padilla

De Cádiz a San Sebastián

Tras su visita a Cádiz, Emma García volvió a su tierra natal para pasar unos días de descanso mientras apura sus vacaciones. La presentadora ha compartido recientemente en sus redes sociales unas imágenes en San Sebastián, que se encuentra a sólo 30 minutos de Ordizia, el municipio donde nació.

Está siendo un verano muy intenso para la periodista vasca, que además de estar en su tierra, también hizo una escapada a la costa de Cádiz para disfrutar de los muchos encantos que ofrece un lugar increíble como Zahara de los Atunes.