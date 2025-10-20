Andy pasa al ataque en su nuevo disco con un duro mensaje para Lucas: «Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí»

Tras más de veinte años compartiendo escenario como uno de los dúos más populares de la música española, Andy y Lucas vuelven a ocupar titulares, esta vez por su ruptura definitiva. El famoso tándem gaditano, que conquistó al público con temas como 'Son de amores', 'Y en tu ventana' o 'Tanto la quería', atraviesa un momento de máxima tensión.

El mítico dúo se despidió de sus fans en un concierto muy emotivo donde Andy Morales y Lucas González compartieron escenario por última vez.

El perfil oficial de Andy y Lucas en Twitter, creado hace 15 años y que acumulaba más de 110.000 seguidores, se cerró el pasado 13 de octubre. La página oficial de Facebook actualmente solo muestra la palabra «CLOSED» en la biografía y ninguna publicación activa. Lo mismo ocurre con Instagram y con el millón de seguidores que acumula esta plataforma: «cerrado». Un gesto que muchos fans han interpretado como un símbolo claro del punto final de la historia musical compartida.

Son de amores

Las últimas noticias situaban a Lucas, que aún soporta preguntas sobre su nariz, inaugurando un centro llamado 'Son de Amores' en Yuncos, un municipio de la provincia de Toledo.

Mientras tanto, Andy prepara su nueva etapa artística en solitario. Diversos medios han adelantado que su próximo single incluirá un contundente mensaje dirigido a su excompañero: «Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí». Esta frase, que ya circula entre sus seguidores, ha encendido las redes... pero no hay una confirmación oficial.

Y es que los mensajes y las puyas indirectas que se dejar entrever en lo que postean y comparten en redes son constantes: «La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce cuando ya no te necesita«, lanzaba uno mientras otro compartía la publicación de un fan: «Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando ser un rey; el otro caminando, siendo humilde».

Nuevo disco de Andy

«Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario dejando atrás el dúo que le dio la fama», han comunicado sus representantes.

El artista ha confirmado que el primer single de su álbum debut saldrá antes de Navidad, dando así «el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026».

De esta manera, uno de los dúos más icónicos del pop español pone fin a una etapa que marcó a toda una generación y abre un nuevo capítulo de mensajes cruzados y expectación.