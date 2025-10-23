Andy confirma que tuvo un forcejeo con Lucas durante un concierto en Mérida: «No quiero hablar del tema porque me está causando disgustos»

Andy Morales ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: durante un concierto en Mérida se produjo un forcejeo con Lucas González, su compañero de toda la vida en el dúo gaditano Andy y Lucas. Lo ha hecho en unas breves declaraciones ante la prensa, en las que se mostró sereno pero visiblemente incómodo con el asunto.

«Bien, bien, no lo estoy llevando mal, bien, bien», respondió de entrada, intentando quitar hierro a la situación. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, reconoció el episodio. «Pero no fue nada, no fue nada, no fue nada. Sí, pero no fue nada, no fue nada. Ya hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto», afirmó.

Gafas de sol y chaqueta vaquera

El cantante gaditano apareció con gafas de sol oscuras, chaqueta vaquera, camisa a rayas y barba de unos días, un look informal que contrastaba con la tensión que rodea a la pareja musical desde su separación. Aunque no se detuvo, atendió al periodista con educación y sin perder la calma, evitando alimentar más el culebrón.

La relación entre Andy Morales y Lucas González atraviesa uno de sus momentos más delicados tras años de carrera conjunta. De momento, Andy prefiere no añadir más leña al fuego.

