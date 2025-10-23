Música

Andy confirma que tuvo un forcejeo con Lucas durante un concierto en Mérida: «No quiero hablar del tema porque me está causando disgustos»

El gaditano se muestra tranquilo pero esquivo ante las preguntas sobre la polémica con su excompañero de dúo Lucas

Andy Morales contesta a las preguntas pero evita nuevas polémicas con Lucas
L.V.

Cádiz

Andy Morales ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: durante un concierto en Mérida se produjo un forcejeo con Lucas González, su compañero de toda la vida en el dúo gaditano Andy y Lucas. Lo ha hecho en unas breves declaraciones ante la prensa, en las que se mostró sereno pero visiblemente incómodo con el asunto.

«Bien, bien, no lo estoy llevando mal, bien, bien», respondió de entrada, intentando quitar hierro a la situación. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, reconoció el episodio. «Pero no fue nada, no fue nada, no fue nada. Sí, pero no fue nada, no fue nada. Ya hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto», afirmó.

Gafas de sol y chaqueta vaquera

El cantante gaditano apareció con gafas de sol oscuras, chaqueta vaquera, camisa a rayas y barba de unos días, un look informal que contrastaba con la tensión que rodea a la pareja musical desde su separación. Aunque no se detuvo, atendió al periodista con educación y sin perder la calma, evitando alimentar más el culebrón.

@europapress Andy desvela cómo está afrontando toda la polémica con Lucas: "Bien, bien, no lo estoy llevando mal, bien, bien". El cantante resta importancia a su enfrentamiento con Lucas en el concierto de Mérida: "no fue nada, no fue nada. Ya hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto" #andy #andyylucas ♬ sonido original  - Europa Press

La relación entre Andy Morales y Lucas González atraviesa uno de sus momentos más delicados tras años de carrera conjunta. De momento, Andy prefiere no añadir más leña al fuego.

